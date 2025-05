Dlaczego Polska ciągnie się w ogonie Europy

Z czego to w zasadzie wynika? – No cóż, wskazałbym dwie główne przyczyny tej sytuacji. Po pierwsze, Polacy mają relatywnie małe oszczędności, a z małej bazy oszczędności nie da się zrobić wielkich aktywów – komentuje Kamil Sobolewski, ekspert ds. rynków finansowych Pracodawców RP.

Polskie społeczeństwo wciąż nie należy do najzamożniejszych, a do tego jest tzw. społeczeństwem na dorobku. A to znaczy, że chociaż nasze dochody rosną dosyć szybko, szybciej niż w UE, a w ślad za tym rosną również oszczędności gromadzone w bankach, to wciąż do bogatszych krajów zachodnich dzieli nas spory dystans.

– Drugi kluczowy powód to w zasadzie niewielka akcja kredytowa w Polsce – wskazuje Sobolewski. Aktywa banków to, mówiąc w uproszczeniu, przede wszystkim udzielone finansowanie dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także instrumenty dłużne, takie jak obligacje skarbowe. Pod względem zaś portfela kredytów do PKB ostatnie lata przyniosły prawdziwe załamanie. Na koniec 2024 r. wskaźnik te spadł do ok. 33 proc. z 64 proc. w 2016 r. i również w tej kategorii na tle Europy wypadamy wyjątkowo słabo.

Saga frankowa a koszty banków

– Przy czym trudno mieć o to pretensję do banków, bo te oferują kredyty i dla firm, i dla klientów detalicznych. Raczej wskazałbym przede wszystkim na słaby popyt na finansowania zewnętrzne, co z kolei wynika z relatywnie niskiej stopy inwestycji w Polsce – analizuje Sobolewski.