Poniedziałkowy odczyt wzrost PKB Polski w pierwszym kwartale 3,2 proc. r./r. jest potwierdzeniem szybkiego szacunku sprzed dwóch tygodni. Był to odczyt symbolicznie lepszy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,1 proc.) i niemal najwyższy w całej UE, aczkolwiek też nieco gorszy od danych za czwarty kwartał 2024 r. (3,4 proc.)

Tym razem GUS podał strukturę naszego wzrostu gospodarczego na początku roku. Ważnym motorem napędowym naszej gospodarki była konsumpcja prywatna, aczkolwiek wzrost o 2,5 proc. r./r. jest słabszy niż średnio oczekiwali ekonomiści (2,9 proc.) i gorszy niż w IV kwartale 2024 r. (3,5 proc.). Wcześniejsze comiesięczne dane sugerowały, że znów dużo lepiej wyglądała konsumpcja usług (produkcja usług urosła w styczniu i lutym kolejno o 7,7 i 4,5 proc. r./r.) niż sprzedaż detaliczna (wzrost o 1,4 proc. r./r. w pierwszym kwartale).

Dodatnią dynamikę odnotowano też w przypadku konsumpcji publicznej (+2 proc. r./r.). Mimo kiepskich miesięcznych danych o produkcji budowlano-montażowej, sugerujących opóźnienie oczekiwanego ożywienia inwestycyjnego, dynamika nakładów brutto na środki trwałe w pierwszym kwartale br. okazała się bardzo silna: +6,3 proc. Średnia prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wskazywała na dużo skromniejszy wzrost, o 2,3 proc. „Duże pozytywne zaskoczenie. (...) Trzymamy kciuki za brak rewizji, bo to oznacza, że w drugiej połowie roku dynamiki będą dwucyfrowe!” - skomentowali analitycy Pekao. „Możliwe, że to znów wydatki obronne albo inne publiczne, bo dane z dużych firm pokazują spadek nakładów” - komentują zaś ekonomiści ING Banku Śląskiego. I oni jednak uważają, że pomimo relatywnie wolnego wdrażania projektów z Krajowego Planu Odbudowy wzrost inwestycji w I kwartale br. dobrze rokuje na dalszą część roku. Wtedy do gospodarki powinny trafiać większe płatności z KPO.