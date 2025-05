Pozytywne dane z przemysłu, słabe z budownictwa

Poniedziałkowe dane o dynamice sprzedaży detalicznej kończą okres publikacji GUS o statystykach polskiej gospodarki w kwietniu. W zeszłym tygodniu urząd poinformował, że produkcja przemysłowa urosła o 1,2 proc. rok do roku. Były to dane lepsze od średnich prognoz ekonomistów i zostały odebrane z ostrożną nadzieją. Ekonomiści Pekao zauważali, że polski przemysł realnie pozostaje od 2022 r. w stagnacji, acz sugerowali, że może widzimy „początek jej końca”. - Wyższe zamówienia dają nadzieję na to, że poprawa w przemyśle będzie się ugruntowywać w kolejnych miesiącach – komentował zaś Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Niestety, ponownie rozczarowała produkcja budowlano-montażowa, które spadła w kwietniu o 4,2 proc. rok do roku. - Początek drugiego kwartału bieżącego roku był dla polskiego budownictwa wciąż słaby. Notowany jest nadal spory spadek w budownictwie mieszkaniowym, nie widać także jeszcze za bardzo ożywienia w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych ze środków unijnych – wyjaśnia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego dodając, że w tym drugim aspekcie ożywienie zbliża się jednak wielkimi krokami, i z tej racji w drugiej połowie 2025 r. dynamika produkcji budowlano-montażowej wyjdzie na plus.

Jednocześnie zaskakująco wysoka okazała się dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (9,3 proc. rok do roku). Nawet jeśli silnie wpłynęły na ten wynik efekty bazy sprzed roku czy jednorazowe premie w części branż w kwietniu bieżącego roku, to prawdopodobnie całkowicie przekreślił on, i tak nikłe, w świetle wypowiedzi przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, szanse na obniżkę stóp procentowych w czerwcu. Kolejne cięcie możliwe jest najwcześniej w lipcu.