W danych za kwiecień cieszy m.in. produkcja dóbr inwestycyjnych. To – jak komentują analitycy PKO BP – może być sygnał ożywienia po stronie projektów infrastrukturalnych. Przyzwoite zwyżki m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz w produkcji maszyn i urządzeń mogą z kolei być sygnałem wzrostu aktywności inwestycyjnej firm. – Może część firm przygotowuje się na wyższą sprzedaż i produkcję – zastanawia się w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Ekonomiści PKO BP zwracają też uwagę na solidny popyt ze strony konsumentów krajowych, widoczny m.in. w blisko 9-proc. wzroście rok do roku produkcji artykułów spożywczych.

– Wygląda na to, że przemysł jest w wyczekiwanej tendencji wzrostowej. W grudniu czy marcu mieliśmy doskonałe wyniki poziomu zamówień w przemyśle. Być może to pomału przekłada się na wyższą produkcję – zauważa Soroczyński. – Wyższe zamówienia dają nadzieję na to, że poprawa w przemyśle będzie się ugruntowywać w kolejnych miesiącach – dodaje.

Tempo wzrostu płac zaskoczyło

O ile dynamika produkcji przemysłowej zaskoczyła nieco pozytywnie, o tyle wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw okazał się wyższy od najśmielszych prognoz. GUS zameldował wzrost aż o 9,3 proc. r./r., podczas gdy średnia prognoz dla „Rzeczpospolitej” wynosiła 8 proc., a najwyższa prognoza – 8,6 proc. Odczyt okazał się najwyższy w tym roku po tym, jak w marcu był najniższy od czterech lat (7,7 proc.). Zresztą – to efekt także spadku inflacji w kwietniu do 4,3 proc. z 4,9 proc. w pierwszym półroczu – również realna roczna dynamika płac w firmach okazała się najwyższa w tym roku.

Ekonomiści w nieoczekiwanie silnym wzroście wynagrodzeń w kwietniu w ujęciu rok do roku widzą silny wpływ czynników jednorazowych (m.in. niska baza sprzed roku oraz premie w górnictwie i leśnictwie czy wyższe wypłaty w kwietniu ze względu na wpływ Wielkanocy w handlu). Zaskoczyła jednak też skala wzrostu płac w przetwórstwie czy budownictwie. – Część premii czy nagród zwykle płaconych w marcu w tym roku była rozłożona na marzec i kwiecień. Ale to znaczy, że ich było sporo. To może sugerować niezłą kondycję firm. Odbicie, na które czekaliśmy, być może stało się faktem – komentuje Piotr Soroczyński z KIG.

Dane te zarysowały znak zapytania, czy rzeczywiście hamowanie dynamiki płac w Polsce następuje aż tak szybko, jak sugerowały wcześniejsze dane. A to z kolei sygnał dla Rady Polityki Pieniężnej, że może po majowym dostosowaniu stóp o 50 pkt baz. warto dać sobie na wstrzymanie. Żaden członek RPP nie nakierowywał oczekiwań rynku na cięcie w czerwcu, ale już lipcowej obniżki część nie wykluczała. „Wyższe od oczekiwań dane o wynagrodzeniach w kwietniu mogą zwiększyć skłonność RPP do wstrzymywania się z szybkimi obniżkami stóp” – przyznają ekonomiści PKO BP.