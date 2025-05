Duże zaskoczenie w danych o przeciętnym wynagrodzeniu. RPP ma o czym myśleć

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli co?

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw to statystyki z firm (m.in. nie ze sfery budżetowej) zatrudniających przynajmniej dziewięć osób. Szersze są dane z gospodarki narodowej, ale te są publikowane przez GUS z większym poślizgiem. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w całej gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2025 r. tempo wzrostu płac było jeszcze dwucyfrowe (acz już na granicy, bo wyniosło 10 proc. r./r.), choć spowalnia. Nadal było jednak wyższe niż w samym sektorze przedsiębiorstw (w pierwszym kwartale +8,2 proc. r./r.).

Oczywiście przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to wyłącznie średnia, a poziom oraz tempo wzrostu płac jest różne w poszczególnych sektorach. Dodatkowo przeciętne wynagrodzenie jest „zawyżane” przez osoby o relatywnie wyższych zarobkach. Dane o płacach w gospodarce narodowej wskazują, że mniej więcej dwie trzecie osób zarabia poniżej średniej, a mediana wynagrodzeń (czyli kwota powyżej i poniżej której zarabia równo po połowie osób) jest o około jedną piątą niższa od średniej.

Przeciętne zatrudnienie nadal w dół

Środowe dane GUS sugerują też, że wciąż ograniczony pozostaje popyt na pracowników. W kwietniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło bowiem o 0,8 proc. r./r. (zgodnie ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”), do 6 mln 446,8 tys. etatów. Nominalnie oznacza to spadek o blisko 53 tys. etatów. Sektorowo największe spadki rok do roku odnotowano w kategorii „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” (26,5 tys. etatów), w przetwórstwie przemysłowym (ponad 13 tys.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (ponad 12,5 tys.).

Przy wyzwaniach demograficznych rzutujących na podaż pracowników (co zresztą też negatywnie wpływa na statystyki przeciętnego zatrudnienia) nie ma mowy o wzroście stopy bezrobocia, niemniej osłabiony popyt inwestycyjny czy ze strony odbiorcy zagranicznego przyczynia się do powolnej redukcji skali zatrudnienia. Nie chodzi tu tylko o zwolnienia, ale też mniejszy wymiar etatów czy niezastępowanie odchodzących pracowników.