Wzrost niemal najsilniejszy w UE

Choć tempo wzrostu polskiej gospodarki w pierwszym kwartale lekko spowolniło – z 3,4 proc. r./r. w czwartym kwartale 2024 r. – to cały czas możemy jednak mówić o bardzo solidnej dynamice PKB, jednej z najwyższych w UE. Dane Eurostatu wskazują, że rok do roku silniej w pierwszym kwartale urosła tylko gospodarka Irlandii. Nie znamy jeszcze statystyk z sześciu krajów Unii (w tym z dobrze radzących sobie pod koniec 2024 r. Danii, Grecji, Malty i Chorwacji), niemniej polski wzrost gospodarczy pozostanie w unijnej czołówce. Warto też na marginesie zaznaczyć, że górująca nad UE Irlandia to raj podatkowy dla międzynarodowych korporacji i przepływy kapitałowe zaburzają porównywalność tamtejszych danych o rachunkach narodowych. Acz ekonomiści Pekao sugerują też, że na wzrost PKB Irlandii rok do roku aż o 10,9 proc. (w ujęciu odsezonowanym) i o 3,2 proc. kw./kw. zapewne wpłynął skok eksportu farmaceutyków przed wprowadzeniem ceł w USA.

Strukturę polskiego wzrostu gospodarczego w I kw. poznamy na początku czerwca, niemniej można się spodziewać, że spowolniła dynamika konsumpcji prywatnej: z 3,5 proc. w IV kw. 2024 r. do około 3 proc. (średnia prognoz dla „Rzeczpospolitej” 2,8 proc.). Po dwóch kwartałach ujemnych dynamik rocznych (w tym aż -6,9 proc. r./r. w IV kw. 2024 r.) na plus powinna wyjść już dynamika inwestycji (średnia prognoz +2,3 proc.), acz skala odbicia nie zachwyca. Ekonomiści Banku Pekao spodziewają się też podtrzymania odbudowy zapasów i ujemnego wkładu eksportu netto.

W ujęciu kwartalnym, czyli w porównaniu z czwartym kwartałem 2024 r., w pierwszym kwartale 2025 r. PKB Polski urósł o 0,7 proc. To również jeden z najlepszych wyników w UE.