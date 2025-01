Osoba, która ogłosiła upadłość, nie musiała pracować tylko u partnera

Sąd Najwyższy nie podzielił tych zarzutów, wskazując, że sąd okręgowy słusznie przyjął, iż zasadne jest dokonywanie przez upadłą spłat kwartalnych po 7000 zł, odwołując się do jej potencjalnych możliwości zarobkowych. Upadła posiadała bowiem co najmniej spore możliwości zarobkowe, biorąc pod uwagę jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jednocześnie ograniczała się do pracy u swojego partnera, gdzie otrzymuje dość niskie wynagrodzenie, niewiele przekraczające płacę minimalną, co z pewnością wydaje się dla niej dogodne z punktu widzenia postępowania upadłościowego. Tego rodzaju postawa w ocenie sądu świadczyła o tym, że jej celem nie było dążenie do jak najszybszego pokrycia zadłużenia, a raczej uzyskanie korzyści przy jego spłacie.

Nie sposób było przy powyższych rozważaniach pominąć faktu, że wydatki upadłej świadczyły o tym, że możliwe było czynienie przez nią oszczędności. Upadła podnosiła co prawda, że większość wydatków była finansowana przez jej partnera. Skoro jednak ciężar w tym zakresie przejął jej partner, to tym bardziej w jej dyspozycji powinna pozostać wyższa część uzyskiwanego przez nią wynagrodzenia. Należy przy tym pamiętać, że w pierwszej instancji podkreślono, iż upadła nie w pełni wykorzystywała swój potencjał zarobkowy – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Krzysztof Wesołowski

Sygnatura akt I CSK 3442/24