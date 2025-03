Zgodnie z art. 491 [10] § 2 prawa upadłościowego, jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd z własnej inicjatywy (z urzędu) albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po ich wysłuchaniu oraz upadłego umarza postępowanie, chyba że uchybienie upadłego nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

A informacje urzędu skarbowego dowodziły, że zainteresowany posiadał jednak pewien majątek. Potwierdzają to umowy kupna przez niego samochodu (za kilka tys. zł) i umowa sprzedaży odziedziczonej przez niego nieruchomości za 70 tys. zł (otrzymał tę kwotę w gotówce w dniu zawarcia umowy), które miały miejsce w okresie roku przed złożeniem wniosku ‎o ogłoszenie upadłości.

Majątek i upadłość konsumencka. Nie ma nadzwyczajnej ulgi

Wnioskujący o upadłość nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć pominięcia tych informacji. Nie wykazał on też, na co przeznaczył te pieniądze i nadal dysponował ok. 18 tys. zł. W ocenie SR także względy humanitarne i słuszności nie stały na przeszkodzie umorzeniu postępowania upadłościowego (czyli jego zakończeniu), gdyż zainteresowany posiada źródło utrzymania – emeryturę - i nie uskarża się na przewlekłe choroby. Te ustalenia prowadzą do jednoznacznego wniosku, że zaszły przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego.

Sąd Okręgowy w Legnicy potwierdził ten werdykt dodając, że zatajenie nabycia nieruchomości w drodze spadku oraz posiadania samochodu nie może być uznane za nieistotne, skoro miały zasadnicze znaczenie dla ustalenia składu masy upadłości wspomnianej osoby i były istotne także dla ustalenia jej odpowiedzialności majątkowej wobec wierzycieli.

Werdykt ten utrzymał Sąd Najwyższy (sędziowie Dariusz Dończyk, Monika Koba i Roman Trzaskowski). Tłumaczenie zainteresowanego, że informacje o posiadanych składnikach majątku miał podać adwokat, jego pełnomocnik, były nietrafne, gdyż nie był on jego pełnomocnikiem w tym postępowaniu upadłościowym.