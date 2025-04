Bruksela chce zacieśnić współpracę z Azją Centralną, czy Polska na pewno też?

Od wybuchu wojny na Ukrainie widać rosnące zainteresowanie Azją Centralną ze strony Unii Europejskiej. Jednocześnie gospodarczy lider tego regionu, Kazachstan, aktywnie działa na rzecz wzmocnienia relacji z UE dla zrównoważenia wpływów chińskich i rosyjskich. Wspólnota ma szczególne miejsce w planach rozwoju gospodarczego Astany, bowiem państwa członkowskie UE są największym inwestorem w Kazachstanie i w całym regionie, a to właśnie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) mają być fundamentem przyspieszenia wzrostu gospodarczego i podwojenia przez ten kraj PKB do 2029 r. Aktywne działania UE zbiegają się w czasie z polską prezydencją w Radzie UE, co powinno stworzyć naszemu biznesowi dogodne warunki do wejścia na ten ważny rynek. Póki co jednak, polski rząd uderzył niestety w rodzimych eksporterów zaostrzeniem przepisów w zakresie sprzedaży towarów przez Korytarz Północny.

Kazachstan nie zwalnia tempa

Wojna na Ukrainie, zagrożenie ze strony Rosji i nieprzewidywalne kierunki działań Waszyngtonu w Azji zdają się nie mieć wpływu na plany rozwojowe Kazachstanu. Największe państwo Azji Centralnej wciąż niepodzielnie zajmuje pozycję regionalnego lidera w przyciąganiu BIZ pozyskując do końca 2024 roku 83 bln tenge (ok. 650 mld zł), czyli 70-proc. wszystkich BIZ ulokowanych w regionie od 1991 r. W 2023 r. Kazachstan zanotował ponad 32-proc. spadek napływu zagranicznych środków, co było skutkiem wzrostu ryzyka inwestycyjnego w związku z wojną na Ukrainie i zaburzeniami w łańcuchu dostaw. Jednak już w 2024 r. nastąpił ponowny wzrost BIZ o 88-proc. w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo niepewnej sytuacji geopolitycznej regionu i jego sąsiedztwa, Astana nie zamierza rezygnować z wzmocnienia tej tendencji, zakładając pozyskanie do końca 2029 roku 75 bln tenge (ok. 590 mld zł). Jeśli ten plan się powiedzie to Kazachstan może podwoić wartość swojego PKB, który w 2023 r. wyniósł 135 bln tenge (ok. 1.05 bln zł). Dla porównania PKB Polski to ok. 3.4 bln zł.

Inwestorzy z UE i USA

Na wzrost gospodarczy Kazachstanu największy wpływ mają inwestorzy z UE i USA, zdecydowanie dystansując Rosję i Chiny. Astana dąży do wzmocnienia tej tendencji, adresując swoja strategię przyciągania BIZ szczególnie do państw Wspólnoty. Wartym odnotowania jest fakt, że działania kazachskie w tym obszarze są oparte na modelu brytyjskim tj. systemie British Common Law oraz na doświadczeniach Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Międzynarodowe Centrum Finansowe w Astanie jest wzorowane na Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju). Oczywiście działaniom tym towarzyszy szeroki system wzmacniania atrakcyjności rynku kazachskiego dla inwestycji, w postaci uproszczenia procedur administracyjnych, preferencyjnych stawek podatkowych i czasowych zwolnień czy wzmocnienia zabezpieczenia praw autorskich i patentowych. Ciekawą inicjatywą było niedawne wprowadzenie wizy Cyfrowy Nomada, która jest automatycznie przyznawana pracownikom nie posiadającym kazachskiego obywatelstwa, ale zatrudnionym w zagranicznych firmach na terenie republiki.

Aktywizacji BIZ mają też służyć środki w wysokości 1 bln tenge (ok. 7.7 mld zł) będące w dyspozycji państwowego holdingu Baiterek, których przeznaczeniem jest zapewnienie inwestorom pożyczek i kredytów na preferencyjnych warunkach. Kazachskie Ministerstwo Gospodarki szacuje, że ta akcja z kolei przyczyni się do wzrostu wartości preferencyjnych linii kredytowych oferowanych przez inne instytucje finansowe nawet do 8 bln tenge (ok. 62 mld zł). Celem działań rządu jest ukierunkowanie inwestycji w stronę branż zapewniających wysoką produktywność i rozwój eksportu, czyli surowców energetycznych, rolnictwa, przemysłu petrochemicznego czy metalurgicznego. Z kolei szef Baiterek Holding, R. Karagoiszyn, wskazał na dążenie do osiągnięcia modelu finansowania inwestycji, w którym 60-proc. środków pochodziłoby z komercyjnych instytucji finansowych a 40-proc. ze środków państwowych.