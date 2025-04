Polska firma wygrała przetarg i zbuduje promy dla Szkotów

Remontowa wygrała przetarg publiczny ogłoszony w lipcu 2024 r. Kontrakt na budowę promów wraz z kompleksową modernizacją zasilania infrastruktury portowej i nabrzeża ma mieć wartość 175 mln funtów. Oferta polskiej stoczni została oceniona najwyżej pod względem jakości i ceny, zostawiając w pokonanym polu oferty przedsiębiorstw Cemre Marin Endustri A.S. z Turcji, Damen Offshore and Specialized Vessels B.V. z Niderlandów, Cammell Laird z Anglii oraz Ferguson Marine Port Glasgow ze Szkocji.

Szkoci bez wygranej w przetargu

Brak sukcesu w tym przetargu ze strony ostatniej z wymienionych firm wywołał kontrowersje wśród szkockiego społeczeństwa, pojawiły się oskarżenia wobec tamtejszego rządu i Szkockiej Partii Narodowej (SNP) o nienależytą dbałość o interes narodowy i lokalny biznes. Natomiast szef CMAL Kevin Hobbs jednoznacznie bronił przebiegu i wyniku przetargu. - Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie strategii zamówień publicznych dla Szkocji i wyznaczenie stoczni zdolnej do produkcji wysokiej jakości statków, które spełniają potrzeby mieszkańców, zapewniając jednocześnie najlepszą wartość dla finansów publicznych. Jesteśmy pewni zdolności Remontowej, ponieważ współpracowaliśmy z nią wcześniej, ostatnio przy dostawie MV Finlaggan w 2011 roku – zadeklarował Hobbs.

Wspomniana współpraca Remontowej z tym armatorem miała miejsce w latach 2005-2011, kiedy to zostały przekazane trzy promy (oprócz MV Finlaggan także MV Bute i MV Argyle) przeznaczone do obsługi ruchu pasażersko-samochodowego pomiędzy Glasgow i innymi miastami szkockiego wybrzeża a wyspami w archipelagu Hebrydów na zachodzie Szkocji. Stocznia Remontowa wzięła też udział w ogłoszonym w 2014 roku przez należącą do CMAL spółkę CalMac przetargu na budowę dwóch promów pasażersko-samochodowych, gdzie zajęła drugie miejsce, przegrywając właśnie z Ferguson Marine, która wkrótce potem popadła w kłopoty finansowe, wciąż rzutujące na jej obecną kondycję.

Promy z napędem elektrycznym

Promy zbudowane w ramach obecnego kontraktu zostaną wyposażone w napęd elektryczny. Długość jednostki wyniesie ok. 50 m, a szerokość to ok. 12,5 m. Sześć z nich będzie mogło jednorazowo zabrać na pokład 150 pasażerów i 24 samochody, zaś siódmy prom będzie przewozić 250 pasażerów i 16 samochodów. Będą dostarczane począwszy od 3. kwartału 2027 roku aż po 1. kwartał 2029 r. Mają obsługiwać 9 połączeń głównie w rejonie archipelagu Hebrydów. Ich wprowadzenie do kursowania jest częścią 10-letniego programu wymiany floty małych jednostek (ang. Small Vessel Replacement Programme – SVRP).