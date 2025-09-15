Na alerty i sygnały wielu mieszkańców w ogóle nie zareagowało. – Mamy w tej sprawie w ogóle jako państwo wiele do zrobienia. Nie chciałbym tu dzisiaj wchodzić w tematy polityczne, bo to nie jest taki moment, ale warto to przypomnieć, że w roku 2022 PiS zlikwidował w Polsce obronę cywilną. Jedną ustawą. Nie dlatego, że, jak rozumiem, chciał ją zlikwidować na zawsze. Tylko obiecywano nam, że obrona cywilna zostanie wznowiona kolejną ustawą. Aż do wyborów nic się w tej sprawie nie zmieniło – podkreślił wiceszef MON.

Cezary Tomczyk: Dopiero rząd Donalda Tuska przywrócił obronę cywilną

Mówił, że „dopiero rząd Donalda Tuska” przywrócił obronę cywilną i „wszystko tworzy w stanie zagrożenia”. Minister zapewnił też, że „w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy bardzo wiele będzie się w tej sprawie działo”. – Rząd przeznaczył 10 miliardów złotych i te pieniądze są już wydatkowane na budowę systemu obrony cywilnej w Polsce, który powinien być znacznie lepszy niż dzisiaj – przekonywał.

Dodał, że „pod każdy adres w Polsce trafi specjalny podręcznik, który będzie mówił, jak zachować się w sytuacjach trudnych, które dotyczą zarówno klęsk żywiołowych, jak i możliwych sytuacji niebezpiecznych". Przypomniał, że ruszyła już kampania informacyjna, organizowana przez resort spraw wewnętrznych, gdzie, jak mówił, „jest informacja o tym, co oznaczają sygnały i komunikaty”.

Pod koniec kwietnia resort obrony zapowiadał powstanie takiego podręcznika. Jak wówczas przekazano, „Poradnik bezpieczeństwa” jesienią trafi do skrzynek pocztowych, będzie też dostępny w formie elektronicznej. MON podkreślał też, że jego dystrybucji będzie towarzyszyć kampania medialna.