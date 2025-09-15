Rzeczpospolita
Cezary Tomczyk o alarmach w Chełmie i Świdniku: W ciągu kilku minut przygraniczne powiaty mogły być zagrożone

Wiceszef MON Cezary Tomczyk pytany był o reakcję mieszkańców Lubelszczyzny na alarmy, dotyczące możliwości ataku powietrznego. Alarmy ogłoszono w Chełmie i Świdniku w związku z tym, ze polskie systemy radiolokacyjne wykazały naruszenie przestrzeni powietrznej. - Niech każdy sobie odpowie na pytanie, jaka jest świadomość społeczna - mówił wiceszef MON, dodając: „powinna być większa”.

Publikacja: 15.09.2025 10:04

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk

Foto: PAP/Piotr Nowak

Bartosz Lewicki

Na alerty i sygnały wielu mieszkańców w ogóle nie zareagowało. – Mamy w tej sprawie w ogóle jako państwo wiele do zrobienia. Nie chciałbym tu dzisiaj wchodzić w tematy polityczne, bo to nie jest taki moment, ale warto to przypomnieć, że w roku 2022 PiS zlikwidował w Polsce obronę cywilną. Jedną ustawą. Nie dlatego, że, jak rozumiem, chciał ją zlikwidować na zawsze. Tylko obiecywano nam, że obrona cywilna zostanie wznowiona kolejną ustawą. Aż do wyborów nic się w tej sprawie nie zmieniło – podkreślił wiceszef MON.

Cezary Tomczyk: Dopiero rząd Donalda Tuska przywrócił obronę cywilną

Mówił, że „dopiero rząd Donalda Tuska” przywrócił obronę cywilną i „wszystko tworzy w stanie zagrożenia”. Minister zapewnił też, że „w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy bardzo wiele będzie się w tej sprawie działo”. – Rząd przeznaczył 10 miliardów złotych i te pieniądze są już wydatkowane na budowę systemu obrony cywilnej w Polsce, który powinien być znacznie lepszy niż dzisiaj – przekonywał.

Czytaj więcej

„Poradnik bezpieczeństwa” zaprezentowali wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-K
Polityka
Co robić w razie wojny? Rząd roześle „Poradnik bezpieczeństwa” do wszystkich Polaków

Dodał, że „pod każdy adres w Polsce trafi specjalny podręcznik, który będzie mówił, jak zachować się w sytuacjach trudnych, które dotyczą zarówno klęsk żywiołowych, jak i możliwych sytuacji niebezpiecznych". Przypomniał, że ruszyła już kampania informacyjna, organizowana przez resort spraw wewnętrznych, gdzie, jak mówił, „jest informacja o tym, co oznaczają sygnały i komunikaty”. 

Pod koniec kwietnia resort obrony zapowiadał powstanie takiego podręcznika. Jak wówczas przekazano, „Poradnik bezpieczeństwa” jesienią trafi do skrzynek pocztowych, będzie też dostępny w formie elektronicznej. MON podkreślał też, że jego dystrybucji będzie towarzyszyć kampania medialna.

Byłem wtedy w Centrum Operacyjnym

Pytany o komunikaty, wydawane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po tym, gdy systemy radiolokacyjne ostrzegły przed możliwym naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski, odpowiedział, że „było zagrożenie z powietrza, dlatego że blisko naszej granicy operowały rosyjskie drony”.  Poderwano wówczas myśliwce, zamknięto lotnisko w Lublinie i przestrzeń powietrzną nad Lubelszczyzną. Kilka dni potem Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych wydało kolejny komunikat, w którym wyjaśniło, że „przeprowadzone działania nie potwierdziły wskazań naszych systemów, a tym samym naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”.

Czytaj więcej

Polski F-16
Wojsko
Polskie systemy wskazały kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej. Wojsko wyjaśnia alarm nad Lubelszczyzną

Wojsko wyjaśniło, że „zapisy systemów mogły wynikać z panujących warunków atmosferycznych, lecz wymagały (...) reakcji z uwagi na obecność obiektów znajdujących się w bliskości naszej granicy”. 

– Byłem wtedy w Centrum Operacyjnym, byłem w kontakcie z Dowódcą Operacyjnym i z najważniejszymi władzami w państwie. Powiaty przygraniczne mogły w ciągu kilku minut być zagrożone. Lepiej dmuchać na zimne, trzeba informować społeczeństwo, a my wszyscy musimy się przyzwyczaić do tego, że będą się pojawiać takie komunikaty i robić wszystko, żeby polskie społeczeństwo było przygotowane i przeszkolone – mówił Tomczyk w Radiu ZET. 

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Foto: PAP

