Aktualizacja: 15.09.2025 10:13 Publikacja: 15.09.2025 10:04
Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk
Foto: PAP/Piotr Nowak
Na alerty i sygnały wielu mieszkańców w ogóle nie zareagowało. – Mamy w tej sprawie w ogóle jako państwo wiele do zrobienia. Nie chciałbym tu dzisiaj wchodzić w tematy polityczne, bo to nie jest taki moment, ale warto to przypomnieć, że w roku 2022 PiS zlikwidował w Polsce obronę cywilną. Jedną ustawą. Nie dlatego, że, jak rozumiem, chciał ją zlikwidować na zawsze. Tylko obiecywano nam, że obrona cywilna zostanie wznowiona kolejną ustawą. Aż do wyborów nic się w tej sprawie nie zmieniło – podkreślił wiceszef MON.
Mówił, że „dopiero rząd Donalda Tuska” przywrócił obronę cywilną i „wszystko tworzy w stanie zagrożenia”. Minister zapewnił też, że „w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy bardzo wiele będzie się w tej sprawie działo”. – Rząd przeznaczył 10 miliardów złotych i te pieniądze są już wydatkowane na budowę systemu obrony cywilnej w Polsce, który powinien być znacznie lepszy niż dzisiaj – przekonywał.
Dodał, że „pod każdy adres w Polsce trafi specjalny podręcznik, który będzie mówił, jak zachować się w sytuacjach trudnych, które dotyczą zarówno klęsk żywiołowych, jak i możliwych sytuacji niebezpiecznych". Przypomniał, że ruszyła już kampania informacyjna, organizowana przez resort spraw wewnętrznych, gdzie, jak mówił, „jest informacja o tym, co oznaczają sygnały i komunikaty”.
Pod koniec kwietnia resort obrony zapowiadał powstanie takiego podręcznika. Jak wówczas przekazano, „Poradnik bezpieczeństwa” jesienią trafi do skrzynek pocztowych, będzie też dostępny w formie elektronicznej. MON podkreślał też, że jego dystrybucji będzie towarzyszyć kampania medialna.
Pytany o komunikaty, wydawane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po tym, gdy systemy radiolokacyjne ostrzegły przed możliwym naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski, odpowiedział, że „było zagrożenie z powietrza, dlatego że blisko naszej granicy operowały rosyjskie drony”. Poderwano wówczas myśliwce, zamknięto lotnisko w Lublinie i przestrzeń powietrzną nad Lubelszczyzną. Kilka dni potem Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych wydało kolejny komunikat, w którym wyjaśniło, że „przeprowadzone działania nie potwierdziły wskazań naszych systemów, a tym samym naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”.
Wojsko wyjaśniło, że „zapisy systemów mogły wynikać z panujących warunków atmosferycznych, lecz wymagały (...) reakcji z uwagi na obecność obiektów znajdujących się w bliskości naszej granicy”.
– Byłem wtedy w Centrum Operacyjnym, byłem w kontakcie z Dowódcą Operacyjnym i z najważniejszymi władzami w państwie. Powiaty przygraniczne mogły w ciągu kilku minut być zagrożone. Lepiej dmuchać na zimne, trzeba informować społeczeństwo, a my wszyscy musimy się przyzwyczaić do tego, że będą się pojawiać takie komunikaty i robić wszystko, żeby polskie społeczeństwo było przygotowane i przeszkolone – mówił Tomczyk w Radiu ZET.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
Źródło: rp.pl
