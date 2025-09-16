Rzeczpospolita
Karol Nawrocki w rozmowie z „Bildem”: Tylko Donald Trump może zmusić Władimira Putina do zakończenia wojny

Tuż przed wizytą w Niemczech i Francji prezydent Karol Nawrocki udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi „Bild”.

Publikacja: 16.09.2025 07:01

Karol Nawrocki na lotnisku w Berlinie

Karol Nawrocki na lotnisku w Berlinie

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

W rozmowie z „Bildem” Nawrocki mówi o wydarzeniach, do jakich doszło w nocy z 9 na 10 września, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyło kilkanaście dronów.

Karol Nawrocki o dronach nad Polską: Atak bezpośrednio kontrolowany przez Moskwę

– Nie jestem lękliwą osobą, czułem odpowiedzialność – mówi Nawrocki pytany przez „Bild”, czy tamtej nocy odczuwał strach. – Wiemy, że żyjemy w trudnych czasach – dodał. Zapewnił też, że był w „bezpośrednim kontakcie z generałami”, a po wszystkim przedstawiono mu analizy dotyczące całej sytuacji. 

– Oczywiście, nie mamy wątpliwości, że był to atak bezpośrednio kontrolowany przez Moskwę. To rodzaj ataku, który pokazuje, do czego zdolny jest Władimir Putin – stwierdził polski prezydent. 

Nawrocki wyraził satysfakcję, że w ataku nie ucierpiał żaden polski żołnierz, ani żaden obywatel Polski. Zapewnił też, że NATO będzie „jeszcze lepiej przygotowane” na takie incydenty, ponieważ „musimy zrobić wszystko, co możemy, by być gotowym na wojnę”. – Tylko to zapewni nam pokój – dodał. 

Karol Nawrocki podpisuje się pod apelem Donalda Trumpa o zaprzestanie kupowania rosyjskiej ropy

Dlatego dziś Nawrocki podkreśla, że podpisuje się pod apelem Donalda Trumpa, który wezwał sojuszników z NATO, by nie sprowadzali ropy z Rosji. Bezpośrednio rosyjską ropę kupują jedynie Węgry, Słowacja i Turcja, ale Trump zarzuca sojusznikom, że kupują też rosyjską ropę za pośrednictwem państw trzecich (np. Indii). 

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump: My nie kupujemy ropy z Rosji, Europa kupuje mnóstwo ropy z Rosji

– Wszystkie kraje, które chcą pokoju i wolności, powinny odstąpić od subsydiowania Federacji Rosyjskiej – oświadczył Nawrocki. Jak dodał, robienie interesów z Rosją tylko zachęca Moskwę do agresywnych działań. – I wtedy może wydarzyć się to, co wydarzyło się na Ukrainie – stwierdził. 

– Tylko sankcje i tylko Donald Trump jako prezydent USA swoją presją może skłonić Putina do zakończenia wojny i zachować integralność terytorialną Ukrainy – ocenił Nawrocki. 

Tylko sankcje i tylko Donald Trump jako prezydent USA swoją presją może skłonić Putina do zakończenia wojny

Donald Trump, prezydent USA

– Trump jest jedynym przywódcą wolnego świata, który może prowadzić takie negocjacje (z Rosją na temat zakończenia wojny – red.) – mówił też polski prezydent. Jak dodał, Europa powinna „wspierać te wysiłki” amerykańskiego prezydenta. 

Źródło: rp.pl

