Aktualizacja: 17.09.2025 06:05 Publikacja: 17.09.2025 04:40
Stowarzyszenia referendarskie proponują dokonanie zmian w organizacji pracy sądów i wyraźne podzielenie funkcji i wyodrębnienie zadań wykonywanych przez kadrę orzeczniczą.
Foto: PAP/Tomasz Wiktor
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych (OSRS) i Stowarzyszenie Referendarzy Lex Iusta pracują nad projektem ustawy, która ma zwiększyć uprawnienia referendarzy, a także zmodyfikować ich status. – Prace są na ukończeniu – zapowiada dr Mikołaj Iwański, zastępca przewodniczącego OSRS.
Gotowe są natomiast założenia, którymi przedstawiciele środowiska chcą zainteresować Ministerstwo Sprawiedliwości i posłów. Stowarzyszenia referendarskie czekają na spotkanie z ministrem Waldemarem Żurkiem, o które wnioskowały natychmiast po objęciu przez niego urzędu.
– Chodzi nam o kompleksową reformę tego zawodu. Dlatego mamy propozycje zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych dotyczących statusu referendarza, jak i nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym czy o księgach wieczystych, które przewidują rozszerzenie kompetencji referendarzy – dodaje dr Iwański.
Ci ostatni – jeśli chodzi o postępowanie wykroczeniowe – mogliby się zajmować kierowaniem spraw na posiedzenie niejawne, wydawaniem postanowień o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania wykroczeniowego, czy wydawaniem wyroków nakazowych (z wyjątkiem kary aresztu, środka karnego zakazu prowadzenia pojazdu oraz przepadku). – Zastanawiamy się też nad wprowadzeniem katalogu typów wykroczeń, co do których referendarze nie mogliby orzekać. Są pewne typy wykroczeń, które są „wrażliwe politycznie” i wydaje nam się, że dla pełnej czystości taki negatywny katalog mógłby powstać – dodaje zastępca przewodniczącego OSRS.
Jego zdaniem także w wydziałach rodzinnych referendarze mogliby orzekać na znacznie większą skalę. Jednocześnie proponują wprowadzenie nowej kategorii orzeczenia w postaci nakazu alimentacyjnego. Wydawaniem takich nakazów (na podstawie tablic alimentacyjnych, nad którymi wciąż pracuje MS) mogliby się zająć właśnie referendarze. W razie wniesienia sprzeciwu przez stronę powodową, taki nakaz w całości traciłby moc, a sprawa, po uzyskaniu pełnego stanowiska obydwu stron, trafiałaby do sędziego.
Zdaniem referendarzy wprowadzenie alimentacyjnych nakazów zapłaty znacznie przyczyniłoby się do przyspieszenia orzekania w sprawach o alimenty.
Co więcej, środowiska referendarskie proponują wprowadzenie możliwości wydawania nakazów o charakterze częściowym (zarówno alimentacyjnych, jak i nakazów zapłaty w pozostałych sprawach cywilnych, w tym np. gospodarczych). W postępowaniach rejestrowych i wieczystoksięgowych chodzi zaś o przyznanie referendarzom pozostałych kompetencji w tych postępowaniach, które są zarezerwowane dla sędziów, np. rozwiązanie stowarzyszenia na wniosek organu sprawującego nadzór nad nim.
Wiele postulowanych zmian dotyczy też rozszerzenia uprawnień w postępowaniach upadłościowych. Chodzi przykładowo o wprowadzenie możliwości ogłaszania upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdzie ocena merytoryczna wniosku, zgodnie z art. 491[5] ustawy Prawo upadłościowe, sprowadza się do analizy stanu niewypłacalności (utrata zdolności wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych) i zbadania czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą. Referendarze chcą też przywrócenia im możliwości wyłączenia spadku z masy upadłości, a także wprowadzania możliwości wyłączenia z niej składników trudno zbywalnych czy rozpoznania zarzutów przeciwko planowi podziału.
Postanowienia wydane przez referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza w powyższych przypadkach podlegają sądowej kontroli poprzez skargę na wydane przez niego orzeczenie. Referendarze postulują również wprowadzenie możliwości podejmowania przez nich czynności w tzw. uproszczonym postępowaniu upadłościowym.
– Uważamy, że rozszerzenie kompetencji i zwiększenie liczby etatów referendarskich jest właściwą drogą do usprawnienia działania sądów. Zwłaszcza w kontekście licznych wakatów na stanowiskach sędziowskich (brakuje ponad 1000 sędziów – przyp. red.), które są rezultatem nieogłaszania konkursów na nowe stanowiska sędziowskie. Oczywiście w tym momencie byłaby to taka proteza, bo jednak remedium stanowi „uzdrowienie” Krajowej Rady Sądownictwa; na pewno jednak w jakimś stopniu przyczyniłoby się to do poprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości – zapewnia dr Iwański.
Choć MS samo nie prowadzi prac, które zmierzałyby do zmiany pozycji ustrojowej referendarzy sądowych, to nie wyklucza to jednak punktowego poszerzenia ich kompetencji, szczególnie w postępowaniu cywilnym.
– Zgodnie z art. 509[1] § 1 k.p.c. referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym. Przepis ten nie zawiera żadnych wyłączeń w uprawnieniach referendarza w tym postępowaniu. Także art. 23 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2025 r., poz. 341) stanowi, że kompetencje sądu w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych mogą wykonywać referendarze sądowi. W zakresie pozostałych kwestii ewentualne poszerzenie kompetencji referendarzy wymagałoby istotnych zmian w ich pozycji ustrojowej, a przede wszystkim wyposażenia referendarzy w atrybut niezawisłości, z wszelkimi tego konsekwencjami, w tym nieusuwalności z zajmowanego stanowiska – zauważa jednak MS.
– Wskazane instytucje, w których referendarze chcieliby mieć kompetencje, wiążą się z ograniczaniem wolności i praw obywatelskich, albo też – jak w przypadku przygotowania i prowadzenia rozprawy (referendarze nie mogą tego robić w postępowaniu rejestrowym) – są zastrzeżone dla sądu – dodaje MS.
Ale to nie wszystko. Stowarzyszenia referendarskie proponują też dokonanie zmian w organizacji pracy sądów i wyraźne podzielenie funkcji i wyodrębnienie zadań wykonywanych przez kadrę orzeczniczą.
– Nie ograniczenie kognicji sądów, ale racjonalny podział organizacyjny i funkcjonalny ich pracy, powinien przyczynić się do usprawnienia działania, a efekt tego powinien być widoczny już na przestrzeni najbliższych kilku lat – uważają referendarze.
Dlatego proponują, np. by asystenci sędziów zostali wyposażeni w kompetencje do przygotowywania całości czynności merytorycznych i technicznych na etapie całego postępowania w sprawie (bez przekazywania części postępowania, np. liczenia kosztów, referendarzom, co ma wpływ nie tylko na czas trwania postępowania, ale i na dalsze rozstrzyganie sprawy przez sędziego, może także generować spory merytoryczne – w danej sprawie funkcjonuje przecież dwóch orzeczników).
– Kolejnym etapem w zmianach organizacyjnych winno być podzielenie kognicji spraw pomiędzy sędziów i asesorów a referendarzy sądowych (przy czym w sprawach powierzonych referendarzom zawsze mogą orzekać sędziowie i asesorzy). Zakres spraw mógłby być określony w ustawie (tak jest w przypadku ustawy o referendarzach sądowych obowiązującej w Niemczech) – czytamy w założeniach projektu.
Zdaniem referendarzy, równolegle z podziałem kognicji można rozważyć wprowadzenie odrębnej (uproszczonej i szybkiej) procedury w powierzonych im sprawach (cywilnych, gospodarczych – z wydziałów procesowych i upadłościowych – rodzinnych, karnych i wykroczeniowych).
– Taka procedura (roboczo nazwana przedsądem lub instancją zerową) może realnie skrócić czas rozpatrywania sprawy oraz w sposób zdecydowany uwolnić sędziów, a po części i asesorów, od spraw tzw. nieskomplikowanych i niewymagających bezpośredniej ingerencji orzeczniczej sędziego – czytamy w założeniach projektu.
Zdaniem stowarzyszeń referendarskich należy dokonać zmian w kierunku ukształtowania tego zawodu jako odrębnego i docelowego (z ustawowymi gwarancjami statusu, możliwością przejścia do innych zawodów prawniczych), tak aby zapewnić stabilną kadrę orzeczniczą. OSRS uważa także, że trzeba przywrócić przepisy, zgodnie z którymi to minister sprawiedliwości, a nie prezesi sądów apelacyjnych, mianuje referendarzy oraz zwiększyć zakres niezależności tych ostatnich (poprzez jednoznaczne wskazanie, że podczas orzekania referendarze podlegają wyłącznie konstytucji i ustawom). Stowarzyszenie postuluje też likwidację ocen okresowych.
Rafał Wagner, wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie
Założenia zmian ustawowych co do zakresu kompetencyjnego oraz statusu ustrojowego referendarza sądowego w sądzie powszechnym zawierają wiele interesujących propozycji zmian legislacyjnych wartych rozważenia i wprowadzenia. Nie zgadzam się jednak z tezą, że należy ograniczyć kognicję sędziów, a nie sądów. Jestem przekonany, że właściwym kierunkiem jest po pierwsze ograniczenie kognicji sądów, a dopiero w dalszej kolejności, spośród spraw pozostawionych sądom, ograniczenie kognicji sędziów.
W wydziałach karnych bardzo istotną zmianę stanowiłoby rozszerzenie kompetencji referendarza w zakresie spraw o wykroczenia. Wystarczy wskazać, że co roku, spośród ok. 340 tys. spraw o wykroczenia trafiających do sądów, 3/4 (ponad ćwierć miliona) uprawomocnia się po wydaniu orzeczenia na posiedzeniu niejawnym, bez wniesienia sprzeciwu przez obwinionego.
W sprawach cywilnych ważną zmianą byłoby wprowadzenie możliwości wydawania nakazów zapłaty jedynie częściowo uwzględniających powództwo. Bardzo często zdarza się, że powództwo jest zasadne z wyjątkiem nieznacznej części, np. kilku dni odsetek, co aktualnie uniemożliwia wydanie nakazu zapłaty i wymaga skierowania sprawy do rozpoznania w trybie procesowym.
Z kolei kwestia pozycji ustrojowej referendarza sądowego stanowi część szerszego problemu związanego m.in. z dochodzeniem do zawodu sędziego. Rozstrzygnięcia przez ustawodawcę wymaga to, czy referendarze oraz asystenci sędziego po określonym czasie pracy będą mogli przystąpić do egzaminu sędziowskiego, a następnie startować w konkursie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.
Źródło: rp.pl
