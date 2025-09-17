Były szef Agencji Wywiadu: Pierwsza linia obrony przed dronami powinna być daleko od Polski

Kolejną ważną refleksją po ostatnich wydarzeniach jest potrzeba posiadania wiedzy o zbliżającym się zagrożeniu dronowym jeszcze zanim te maszyny wzniosą się w powietrze lub znajdą się setki kilometrów od Polski, a nie dopiero w momencie wykrycia ich kilka lub kilkanaście kilometrów od celu. To także zadanie dla służb specjalnych, które mogą uzyskać wyprzedzającą wiedzę na temat przygotowań do ataku (produkcja, logistyka, łączność) lub będą w stanie wykryć drony w powietrzu tuż po starcie, kiedy mają jeszcze kilka godzin lotu do granicy Polski. Nie jest to zadanie teoretyczne – systemy takie jak np. Pegasus, najlepiej polskiej produkcji, świetnie się do tego nadają. Takie wczesne wykrycie i świadomość sytuacyjna stawiają polską obronę przeciwdronową w znacznie lepszej sytuacji niż wtedy, gdy informacja o ataku dociera zaledwie kilka lub kilkanaście minut przed samym atakiem. Daje to Polsce wiele godzin na przygotowanie się do skuteczniejszej i jednocześnie tańszej obrony.

Przy wczesnym ostrzeżeniu można do zwalczania dronów wykorzystać metody mniej kosztowne, takie jak drony kamikaze do strącania dronów (na Ukrainie przy pomocy tanich dronów za kilka tys. dol. strąca się 30 proc. maszyn wroga), śmigłowce czy proste działka przeciwlotnicze, a nie drogie rakiety ziemia-powietrze czy pociski odpalane z F-35. Przykładem takiej ekonomicznej metody zwalczania dronów jest wykorzystanie dziesiątek wolnych, starych samolotów turbośmigłowych (np. rolniczych) uzbrojonych w karabiny maszynowe – z uwagi na możliwość dostosowania swojej prędkości do szybkości drona skuteczność takich maszyn jest bardzo wysoka.

Polski system przeciwlotniczy wymaga połączenia, dziś jest w rozproszeniu

Pozostaje jeszcze kwestia systemu przeciwdronowego, który powinien być integralną częścią systemu obrony przeciwlotniczej. Problem nie polega na całkowitym braku zdolności wykrycia i obrony przeciw dronom w Polsce, lecz na tym, że pozostają one rozproszone i nie tworzą skoordynowanego, kompleksowego systemu. Elementy, które można by połączyć w taki system, istnieją w służbach specjalnych, wojsku, SOP, Straży Granicznej, PAŻP oraz spółkach Skarbu Państwa. Oczywiście istniejące zdolności wymagają znaczących uzupełnień, ale dla efektywnego i kosztowo-uzasadnionego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa konieczne jest najpierw stworzenie spójnego systemu.

Wdrożenie takiego systemu wymaga porozumienia ministrów obrony, spraw wewnętrznych oraz ministra koordynatora służb specjalnych. Audyt tych rozproszonych rozwiązań pozwoliłby wskazać istniejące luki oraz działania, które by je uzupełniały, podnosząc bezpieczeństwo polskiego nieba. Następnie system ten powinien być stale i systematycznie rozwijany oraz uzupełniany.