W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Antydronowa gorączka napędza polski biznes

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony przyspieszyło rozwój systemów antydronowych w Polsce. Rodzime spółki, takie jak APS czy Hertz New Technologies, prezentują innowacyjne technologie wykrywania i neutralizacji bezzałogowców. Zakłady Mechaniczne Tarnów zaprezentowały pojazd Hunter, a nowe podmioty – m.in. defence.hub oraz spółka Unimot z PZL Sędziszów – wchodzą na rynek z ambitnymi projektami. Równolegle rozwijany jest pomysł produkcji polskiego procesora do dronów.

USA i Chiny wstępnie dogadują się w sprawie TikToka

W Madrycie rozpoczęła się runda rozmów handlowych między USA a Chinami. Po pierwszym dniu ogłoszono ramowe porozumienie dotyczące zmiany właściciela aplikacji TikTok. Ostateczne decyzje mają zapaść w piątek, podczas rozmowy przywódców obu krajów. Negocjacje obejmują także kwestie dostaw półprzewodników i bezpieczeństwa technologicznego.

Reklama Reklama

Pierwsze chińskie elektryki wyjeżdżają z europejskiej fabryki

Chiński producent Xpeng uruchomił produkcję w zakładach austriackiego koncernu Magna Steyr. Pierwsze elektryki zjechały już z linii montażowej, a co istotne – nie będą objęte cłami, które dotykają innych chińskich producentów samochodów. To ważny krok w ekspansji chińskich marek na europejskim rynku motoryzacyjnym.

Sankcje przywracają handel barterowy

Według Reutersa sankcje na rosyjski sektor finansowy doprowadziły do odrodzenia barteru w handlu międzynarodowym. Rosja rozlicza się m.in. pszenicą w zamian za chińskie samochody. Choć skala zjawiska jest trudna do oszacowania, eksperci wskazują na coraz większe rozbieżności między danymi banku centralnego a statystykami celnymi, co może ujawniać skalę transakcji pozasystemowych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie