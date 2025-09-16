12 min. 32 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony przyspieszyło rozwój systemów antydronowych w Polsce. Rodzime spółki, takie jak APS czy Hertz New Technologies, prezentują innowacyjne technologie wykrywania i neutralizacji bezzałogowców. Zakłady Mechaniczne Tarnów zaprezentowały pojazd Hunter, a nowe podmioty – m.in. defence.hub oraz spółka Unimot z PZL Sędziszów – wchodzą na rynek z ambitnymi projektami. Równolegle rozwijany jest pomysł produkcji polskiego procesora do dronów.
W Madrycie rozpoczęła się runda rozmów handlowych między USA a Chinami. Po pierwszym dniu ogłoszono ramowe porozumienie dotyczące zmiany właściciela aplikacji TikTok. Ostateczne decyzje mają zapaść w piątek, podczas rozmowy przywódców obu krajów. Negocjacje obejmują także kwestie dostaw półprzewodników i bezpieczeństwa technologicznego.
Chiński producent Xpeng uruchomił produkcję w zakładach austriackiego koncernu Magna Steyr. Pierwsze elektryki zjechały już z linii montażowej, a co istotne – nie będą objęte cłami, które dotykają innych chińskich producentów samochodów. To ważny krok w ekspansji chińskich marek na europejskim rynku motoryzacyjnym.
Według Reutersa sankcje na rosyjski sektor finansowy doprowadziły do odrodzenia barteru w handlu międzynarodowym. Rosja rozlicza się m.in. pszenicą w zamian za chińskie samochody. Choć skala zjawiska jest trudna do oszacowania, eksperci wskazują na coraz większe rozbieżności między danymi banku centralnego a statystykami celnymi, co może ujawniać skalę transakcji pozasystemowych.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
