Oczekiwanie zmian widać także na poziomie europejskim. – Jesteśmy świadomi rozwoju sytuacji w Polsce w zakresie zniesienia progu 150 euro. Zostało to zaproponowane w ramach szerszej reformy celnej UE w maju 2023 r., która jest obecnie przedmiotem negocjacji między wszystkimi państwami członkowskimi UE. Polska prezydencja aktywnie pracuje nad tym, by kompromis był możliwy do osiągnięcia – mówi Stefano Mauro, odpowiedzialny za politykę podatkową w Ecommerce Europe. Organizacja podkreśla, że reforma jest potrzebna w UE, ale należy ją wdrożyć równolegle z egzekwowaniem przepisów UE nie tylko przez organy celne, ale i inne, takie jak nadzór rynku i ochrona konsumentów. Zdaniem organizacji zniesienie progu powinno nastąpić wraz z wdrożeniem innych części reformy celnej, jak EU Data Hub, EU Customs Authority, reżim uznanego importera, bo te elementy są ze sobą powiązane. – Spójne wdrażanie każdej części zapewni skuteczne zastosowanie przepisów – dodaje Stefano Mauro.