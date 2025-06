Według izraelskiej armii w zbombardowanym wczesnym rankiem irańskim ośrodku nuklearnym w Isfahanie znajdował się zakład produkujący wirówki do wzbogacania uranu. Według danych wojskowych, w nocnych nalotach wzięło udział około 50 izraelskich myśliwców, które zrzuciły 150 sztuk amunicji na dziesiątki celów w Iranie, w tym właśnie na obiekt w Isfahanie i cztery uzbrojone wyrzutnie rakiet. Izraelska armia podała, że celem nocnych ataków były też ciężarówki, z których wypuszczano drony, a ponadto składy rakiet balistycznych, instalacje radarowe i obrony przeciwlotniczej.

Izraelskie wojsko twierdzi, że nocne ataki znacząco osłabiły irański potencjał produkcji wirówek, niezbędnych do skonstruowania bomby jądrowej.

Z kolei irańskie media, na które powołuje się agencja AFP, podały, że atak na ośrodek nuklearny w Isfahanie został odparty.

Armia Izraela: nie żyje Behnam Szahrijari

Izrael poinformował też o śmierci Behnama Szahrijariego, wysokiego rangą funkcjonariusza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który zginął w nocnym nalocie w zachodnim Iranie. Był on dowódcą Jednostki 190 Sił Al-Kuds, odpowiedzialnej za transfer broni do wspierających Iran organizacji na Bliskim Wschodzie, w tym do libańskiego Hezbollahu, palestyńskiego Hamasu i bojowników Huti w Jemenie. Szahrijari był poszukiwany przez izraelski wywiad od 2009 r.