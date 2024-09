Czyli główny nacisk będzie się skupiał bardziej na wzmocnieniu egzekucji niż zaostrzeniu kar? Pierwotnie kodeks karny z 1997 roku przewidywał maksymalną karę za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów. Wynosiła rok pozbawienia wolności, później podniesiono ją do trzech lat, a za Ministra Ziobry podniesiono ją z trzech lat do pięciu i tyle wynosi obecnie. A ludzie jak łamali zakazy, tak łamią.

Może to jest truizm, co z tego, że w przepisach określimy nie wiadomo jak bardzo surowe kary, jeśli państwo później nie będzie w stanie w wielu przypadkach ich wyegzekwować. Bo co z tego, że informacja o środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdu widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym, skoro ludzie nawet z najbliższego otoczenia takiego kierowcy, mogą nie mieć o tym pojęcia. Chcemy się z tym problemem zmierzyć na poważnie i nie ograniczać się do jednej punktowej zmiany. Tu nie chodzi o to, by po prostu dodać do kodeksu karnego nowe przestępstwo – np. w zamiarze ewentualnym – a następnie określić, że tak jak w przypadku zbrodni będzie zagrożone karą np. od 3 do 15 lat, po czym uznać, że oto rozwiązaliśmy problem. W ten sposób niczego nie rozwiążemy.

Najważniejsze jest to, aby służby, takie jak policja czy Inspekcja Transportu Drogowego, miały wiedzę na temat ludzi wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów i by miały narzędzia do szybkiego ich identyfikowania na drodze. Czy to będzie w oparciu o technologię odczytywania rejestracji tablic, czy jakąś inną – za wcześnie o tym mówić.

Jedną z rozważanych sankcji za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów ma być stosowanie przepadku auta. Czy ma to być, tak jak w przypadku obecnie obowiązujących przepisów, obligatoryjne, czy sądy dostaną po prostu taką możliwość?

My co do zasady jesteśmy zwolennikami zapewnienia sądom szerokiego wachlarza reakcji zarówno co do kary jak i do środków karnych, tak by sądy miały możliwość zastosowania najbardziej adekwatnego środka do konkretnej sytuacji. Być może taka kara o charakterze majątkowym byłaby dobrym środkiem w stosunku do przypadków recydywy, w których kierujący po raz kolejny łamie orzeczony zakaz.