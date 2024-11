Te świadczenia można dostać po urodzeniu dziecka. O jakie kwoty dokładnie chodzi?

Po urodzeniu dziecka rodzicom należą się pewne świadczenia. Niektóre z nich są jednorazowe, inne są wypłacane do momentu ukończenia przez potomka określonego wieku. Część jest też zależna od dochodu. Poniżej lista świadczeń, jakie mogą otrzymać opiekunowie.

800 plus

„Rodzina 800+” to świadczenie wychowawcze na dziecko przysługujące do ukończenia przez nie 18 lat. Jest wypłacane bez względu na dochód, który uzyskuje rodzina oraz stan cywilny rodziców. Świadczenie przysługuje na każde dziecko. Ustalenie prawa do 800 plus oraz jego wypłata następują na wniosek, który należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez Platformę PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Obecnie trwa przyjmowanie wniosków na okres świadczeniowy 2024/2025, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Prawo do świadczenia jest ustalane na roczny okres świadczeniowy (od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego). Rodzice mogą przystąpić do programu w dowolnym momencie. Środki są wypłacane co miesiąc. Aby otrzymać wsparcie od pierwszego miesiąca urodzenia dziecka, rodzice muszą złożyć wniosek w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia narodzin. Składając wniosek po tym terminie, świadczenie zostanie przyznane dopiero od miesiąca, w którym wpłynął dokument.

Becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie to może zostać wypłacone w trzech przypadkach: