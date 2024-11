Nawet 151 tys. zł dopłaty dla osób z niepełnosprawnością. Duże zmiany w programach

Oba programy ruszyły w 2022 r. Przy ich realizacji PFRON współpracuje z samorządami powiatowymi. Budżet każdego programu to 150 mln zł. Pod koniec listopada 2024 r. Fundusz ogłosił, że wprowadza w programach dwie zmiany.

Zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie

Nowość w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie polega na wydłużeniu realizacji programu do końca 2026 roku. Po zmianach wnioski można składać do 31.12.2025 r., a zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do 31.12.2026 r. (jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu).

W ramach programu osoby poruszające się na wózku i mające mieszkanie lub dom, z którego nie mogą samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero przed budynkiem, mogą uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwi samodzielne opuszczanie go. Żeby dostać dofinansowanie trzeba sprzedać lokal, w którym są bariery architektoniczne i kupić taki, który jest dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie z programu Dostępne mieszkanie?

Beneficjentem programu może być osoba, która: