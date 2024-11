Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Można dostać 300 zł

W ramach programu „Dobry Start” rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mogą wnioskować o jednorazowe dofinansowanie na wyprawkę szkolną. Świadczenie jest przyznawane bez brania pod uwagę kryterium dochodowego.

Świadczenie 300 plus 2024. Zostało kilka dni na wysłanie wniosku

Większość wniosków w ramach programu jest rozpatrywana jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami. Świadczenia 300 plus na wyprawkę szkolną nie można otrzymać na dziecko, które uczęszcza do przedszkola lub „zerówki” w przedszkolu/szkole. W przypadku uczącej się młodzieży o świadczenie można wnioskować także dla osoby (do 20. lub 24. roku życia), która uczęszcza do szkoły policealnej lub szkoły dla dorosłych - program nie obejmuje studentów. Otrzymana przez rodziców dziecka kwota dodatku jest zwolniona z podatku, nie podlega egzekucji komornika i nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu praw do innych świadczeń.

Jak wysłać wniosek o świadczenie 300 plus?

Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą składać wnioski o świadczenie aż do końca listopada. Co istotne, po tym terminie można składać wniosek o świadczenie tylko w przypadku dziecka powyżej 20. roku życia, które po 30 listopada uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności. Warto również pamiętać, że wnioskować o świadczenie można wyłącznie drogą elektroniczną (formularz DS-R) za pośrednictwem: