Na te podwyżki trzeba się szykować w 2025 roku. Lista jest dość długa

Czytaj więcej Wynagrodzenia Podwyżka płacy minimalnej w 2025 roku: ile brutto, ile netto? Do Dziennika Ustaw trafiło Rozporządzenie Rady Ministrów o płacy minimalnej na kolejny rok. Kwota została podniesiona na podstawie zwiększonej prognozy inflacji na 2025. Co wiadomo o nowych stawkach? Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie netto?

Dla przedsiębiorców mamy też kilka pozytywnych wiadomości. Rząd pracuje nad zmianami w składce zdrowotnej. Dzięki temu ich obciążenia z tego tytułu powinny być nieco niższe. Projekt zmian w przepisach (w formie autopoprawki do budżetu państwa) został już przyjęty przez rząd. Dzięki niemu składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2025 roku ma być niższa o ok. 100 zł miesięcznie. Wcześniej rząd przyjął też zmianę, dzięki której do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców nie będzie już wchodził przychód ze sprzedaży środków trwałych.

Podwyżki ze znakiem zapytania: badania techniczne, akcyza na kolejne wyroby tytoniowe

Warto też przypomnieć, że cały czas prowadzone są prace nad objęciem akcyzą urządzeń do waporyzacji. Pierwotny plan Ministerstwa Finansów zakładał, że będą one traktowane jako tzw. wyroby nieakcyzowe opodatkowane na zasadach zbliżonych do obowiązujących dla samochodów osobowych. Aktualny projekt przewiduje, że będą objęte „zwykłą” akcyzą i taktowane tak samo jak inne produkty akcyzowe. Stawka ma wynieść 40 zł za sztukę.

Wyższe obciążenia fiskalne mają też dotknąć jednorazowe papierosy elektroniczne. Efekt zniechęcający do ich zakupu ma być osiągnięty poprzez zwiększenie stawki akcyzy właściwej dla dawki płynu umieszczonego w urządzeniu jednorazowym o 40 zł, czyli stawkę akcyzy obowiązującą dla urządzeń wielorazowego użytku.