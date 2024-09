Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2024 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku zostało opublikowane 13 września w Dzienniku Ustaw.

Płaca minimalna w 2025 roku. Pracownik otrzyma 4666 zł brutto

Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2025 minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione do kwoty 4666 zł brutto. Wzrasta również minimalna stawka godzinowa – od 1 stycznia 2025 będzie to kwota 30,50 zł brutto. Wyjaśniła się również kwestia, ile razy wynagrodzenie minimalne zostanie podniesione w 2025 roku. Wiemy już, że podwyżka nastąpi tylko raz. Podane w rozporządzeniu kwoty mają obowiązywać przez cały przyszły rok – od stycznia do grudnia 2025.

Podwyżka płacy minimalnej wyższa, niż przewidywano

Podwyżki, które wcześniej rząd proponował Radzie Dialogu Społecznego, miały wynieść pierwotnie: 4626 zł dla płacy minimalnej i 30,20 zł dla stawki godzinowej. Finalne podniesienie kwot to efekt zwiększonej prognozy inflacji na 2025 rok – z 4,1 proc. do 5 proc. „W 2025 r. prognozujemy, że średnioroczna inflacja wyniesie 5,0 proc. W kolejnych latach spodziewany jest stopniowy spadek inflacji do celu inflacyjnego NBP i wyniesie odpowiednio 3,1 proc. w 2026 r. i 2,6 proc. w 2027 r.” – podano w sierpniowym komunikacie po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Przypomnijmy, jeszcze w czerwcu 2024 rząd przewidywał przyszłoroczny wzrost cen na poziomie 4,1 proc.

Płaca minimalna 2025 netto. Ile pracownicy dostaną „na rękę”?

Ile wyniosą zarobki pracowników, którzy w 2025 roku otrzymają wynagrodzenie w kwocie 4666 zł brutto? W przypadku pracy na pełny etat – bez uwzględniania ulg – od wynagrodzenia odejmujemy składkę emerytalną 455,40 zł, składkę rentową 69,99 zł, składkę chorobową 114,32 zł i składkę zdrowotną 362,37 zł. Do tego dochodzi zaliczka na podatek PIT, wynosząca 153 zł. Do ręki pracownika trafi kwota 3510,92 zł. Dla porównania, po wzroście płacy minimalnej w lipcu 2024 osoby otrzymujące płacę minimalną otrzymywały „na rękę” kwotę 3261,53 zł.