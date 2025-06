Drugim czynnikiem, który na świecie ma jeszcze większą przewagę nad podwyżką płacy, jest elastyczność i większa kontrola swojego czasu pracy. Dla 63 proc. badanych pracowników, w tym 52 proc. Polaków, możliwość decydowania o swoim czasie pracy (w tym godzinach jej rozpoczęcia) stała się dziś ważniejsza niż lepsze wynagrodzenie, przy czym najbardziej cenią ją zetki i ponad 60-letni baby boomers (55 proc.). Jednak o ile tylko 27 proc. boomersów przyznaje, że zrezygnowali kiedyś z wyższej pensji na rzecz większej elastyczności czasu pracy, o tyle wśród zetek taką decyzję ma za sobą niemal połowa ankietowanych.

Mateusz Żydek, rzecznik Randstad, zwraca uwagę, że w Polsce kwestia elastyczności czasu pracy zarysowuje się jeszcze silniej jako kompromis wobec braku możliwości pracy zdalnej, która nie była u nas tak bardzo rozpowszechniona jak w pozostałych krajach. Aż 71 proc. Polaków pracuje w pełni stacjonarnie, podczas gdy globalnie – 63 proc. badanych osób.

Powrót do biur nie budzi już emocji

W rezultacie powrót do biur nie budzi u nas aż tak dużych emocji, a pracownicy rzadziej (39 proc.) przekładają możliwość regularnej pracy z domu nad wyższe wynagrodzenie. (Globalna średnia to 50 proc.). Chęcią do zdalnej pracy wyróżniają się u nas milenialsi (45 proc.), co może wynikać z łączenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich. Jednak nie tylko oni, ale też większość uczestników badania Randstad (na świecie niemal dwie trzecie, w Polsce – 62 proc.) zgodziliby się nawet na powrót do biura, jeśli pracodawca zapewniłby większą elastyczność czasu pracy, która ułatwia work-life balance.

Autorzy badania zwracają uwagę, że obok tej elastyczności na znaczeniu bardzo zyskała stabilność zatrudnienia, która teraz staje się jednym z ważniejszych atutów pracodawcy. – W czasach dynamicznych zmian gospodarczych i niepewności geopolitycznej potrzeba bezpieczeństwa zawodowego rośnie wśród wszystkich zatrudnionych pokoleń – zaznacza Joanna Kolasa. Zwraca też uwagę, iż dla wielu polskich pracowników stabilność zatrudnienia to podstawowy warunek komfortu psychicznego, który pozwala im myśleć o rozwoju czy zaangażowaniu.