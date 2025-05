Pułapka rentowa. Ile osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo?

Na koniec 2024 r. w Polsce aktywnych zawodowo było ok. 553 tys. osób z niepełnosprawnościami, podczas gdy ogólna liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosiła ok. 2,9 mln. Oznacza to, że wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosił ok. 19 proc.

– Dlatego trzeba podejmować działania, które zwiększą tę proporcję – dodał Jedynak.



Łukasz Krasoń podkreślił z kolei, że kierowanie środków do osób z niepełnosprawnościami to nie tylko koszt, ale także inwestycja. W jego biurze ruszył projekt zatrudnienia wspomaganego. W ciągu kilku lat umożliwi on pracę kilkunastu tysiącom osób, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną.

– Chciałbym, żeby osoby z niepełnosprawnościami przestały być trudnymi klientami i pracownikami, ale stały się potencjałem. Technologia, którą mamy, sprawia, że wiele takich osób może być aktywnych zawodowo i może dzisiaj żyć w pełni – dodał Krasoń.

Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej zapowiedziała z kolei wdrożenie elektronicznego systemu rekrutacji do służby cywilnej, która ma dawać możliwość cyfrowego złożenia aplikacji, ale też bieżącej cyfrowej komunikacji z potencjalnym pracodawcą ze sfery publicznej. A to ma również ułatwić osobom z niepełnosprawnościami podejmowanie tych aktywności.