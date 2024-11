Na razie bez większych dofinansowań pensji z PFRON. Rząd się wstrzymał

Co ważne, w odniesieniu do osób, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla tych ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te są dodatkowo podwyższane. To podwyższenie po zmianach miało wynieść:

w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 1380 zł (obecnie 1200 zł);

w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1035 zł (obecnie 900 zł);

w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 690 zł (obecnie 600 zł).

Etap legislacyjny: Projekt nie przyjęty przez rząd