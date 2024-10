Jak zastrzec numer PESEL? 5 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Już prawie 4,5 mln Polaków zastrzegło swój numer PESEL, by nie mogli się nim posłużyć cyberprzestępcy. Wymaga to tylko kilku prostych kroków. Trzeba jednak pamiętać, że zastrzeżenie danych powoduje też pewne ograniczenia w dostępie do bankowości.