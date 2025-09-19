Dom dla Polaka. Jak duży ma być?

O takie domy pyta 31 proc. kupujących i budujących domy. 19 proc. interesują metraże od 71 do 100 mkw. – wynika z analiz Oferteo.pl.

– Coraz większe znaczenie ma też elastyczność projektowa. Inwestorzy są niemal po równo podzieleni w kwestii wyboru poddasza użytkowego – mówi Marta Kaleta-Domaradzka, ekspertka Oferteo.pl. – Oznacza to, że oczekują rozwiązań, które będzie można dostosować do zmieniających się potrzeb domowników – wyjaśnia.

Optymalizacja kosztów budowy domu

Jak dodaje, aż 85 proc. pytań dotyczących budownictwa mieszkaniowego zadawanych w serwisie dotyczy domów jednorodzinnych. – Kupujący i budujący najczęściej stawiają na kompaktowe i funkcjonalne obiekty o powierzchni użytkowej 101-150 mkw. (31 proc. pytań) lub 71-100 mkw. (19 proc.), co odzwierciedla dążenie do optymalizacji zarówno kosztów budowy, jak i późniejszej eksploatacji – mówi Marta Kaleta-Domaradzka. – Coraz większe znaczenie ma także elastyczność projektowa – inwestorzy są niemal po równo podzieleni w kwestii wyboru poddasza użytkowego, co wskazuje, że oczekują rozwiązań, które będzie można dostosować do zmieniających się w czasie potrzeb domowników.

Ponad połowa (51 proc.) planuje budowę domu bez garażu. – Może to oznaczać zarówno ograniczenia budżetowe, jak i świadome podejście do redukcji kosztów na wczesnym etapie inwestycji – mówi Marta Kaleta-Domaradzka.

Dom po rozsądnej cenie

Ekspertka Oferteo zauważa, że wciąż dominuje klasyka – dachy dwuspadowe wybiera 64 proc. inwestorów. – Rosnące zainteresowanie płaskimi dachami (7,5 proc.) dowodzi, że coraz chętniej łączymy tradycyjną bryłę domu z nowoczesnymi akcentami architektonicznymi – mówi.