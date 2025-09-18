Wieczór obejmuje szampana przed kolacją, prywatną kolację dla sześciu osób organizowaną przez Tan oraz prywatne zwiedzanie singapurskiej National Gallery – muzeum sztuki mieszczącego się w dwóch budynkach uznanych za zabytki – poinformował dom aukcyjny Sotheby’s.

„W eleganckiej i kameralnej oprawie ta kolacja obiecuje inspirującą rozmowę i wyjątkowe towarzystwo – idealne dla wymagającego licytanta poszukującego inspiracji, kontaktów i miejsca przy stole z jedną z najbardziej cenionych postaci Singapuru” – poinformował dom aukcyjny.

Tan Su Shan, która objęła stery największego banku Azji Południowo-Wschodniej w marcu tego roku, ma ponad 35 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu majątkiem. Wcześniej pracowała na wysokich stanowiskach w Morgan Stanley i Citi, a do DBS Bank dołączyła w 2010 roku jako szefowa bankowości detalicznej i zarządzania majątkiem całej grupy.