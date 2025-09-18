Rzeczpospolita
Kolacja z szefową banku sprzedana za 53 tys. zł. Aukcja Sotheby’s wsparła sztukę

Wieczór z Tan Su Shan, dyrektor generalną i członkinią zarządu DBS Group, został sprzedany przez dom aukcyjny Sotheby’s za 18 900 dolarów singapurskich (około 53 200 zł) zwycięskiemu licytantowi - ponad dwukrotnie więcej niż wynosiła wstępna estymacja sprzedaży, szacowana na około 6 000–8 000 dolarów singapurskich.

Publikacja: 18.09.2025 12:38

Singapur

Foto: Ore Huiying/Bloomberg

Urszula Lesman

Wieczór obejmuje szampana przed kolacją, prywatną kolację dla sześciu osób organizowaną przez Tan oraz prywatne zwiedzanie singapurskiej National Gallery – muzeum sztuki mieszczącego się w dwóch budynkach uznanych za zabytki – poinformował dom aukcyjny Sotheby’s.

„W eleganckiej i kameralnej oprawie ta kolacja obiecuje inspirującą rozmowę i wyjątkowe towarzystwo – idealne dla wymagającego licytanta poszukującego inspiracji, kontaktów i miejsca przy stole z jedną z najbardziej cenionych postaci Singapuru” – poinformował dom aukcyjny.

Tan Su Shan, która objęła stery największego banku Azji Południowo-Wschodniej w marcu tego roku, ma ponad 35 lat doświadczenia w bankowości i zarządzaniu majątkiem. Wcześniej pracowała na wysokich stanowiskach w Morgan Stanley i Citi, a do DBS Bank dołączyła w 2010 roku jako szefowa bankowości detalicznej i zarządzania majątkiem całej grupy.

Tan Su Shan, dyrektor generalna DBS Group

Foto: Brendon Thorne/Bloomberg

Od czasu, gdy Tan została pierwszą kobietą na stanowisku dyrektora generalnego singapurskiego banku, akcje spółki wzrosły o ponad 10 proc.

19 mln dolarów za kolację z Warrenem Buffettem

Nie tylko Tan Su Shan postanowiła wystawić kolację na cele charytatywne. Co roku robi to także miliarder Warren Buffett. W 2022 roku jeden z licytantów zapłacił ponad 19 milionów dolarów za kolację z dyrektorem generalnym Berkshire Hathaway. Pieniądze z licytacji trafiają na wsparcie działalności fundacji charytatywnej w San Francisco.

Licytacja z udziałem Tan była częścią gali z okazji 10-lecia National Gallery Singapore. Podczas wydarzenia, które odbyło się w sobotę 13 września, zebrano ponad 2,8 mln dolarów singapurskich.

Środki pozyskane z wydarzenia zostaną przeznaczone na „realizację misji Galerii polegającej na udostępnianiu sztuki wszystkim – poprzez organizację nowych wystaw, pogłębianie badań kuratorskich oraz rozwój programów angażujących dzieci, seniorów i społeczności defaworyzowane” – podało muzeum w oświadczeniu.

Aukcja, prowadzona przez Sotheby’s, odbyła się podczas specjalnej gali i obejmowała blisko 90 „rzadkich dzieł sztuki”, w tym pracę chińskiego współczesnego artysty tworzącego tuszem, Li Huayi, sprzedaną za 517 000 dolarów singapurskich – rekordową kwotę dla przedmiotu wylicytowanego w Galerii.

Firmy DBS Group Holdings Sotheby's

