Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła na konferencji prasowej wyniki kontroli w firmach, które uzyskały pomoc finansową w ramach KPO. Kontrole wydatkowania środków z KPO w branży HoReCa będą kontynuowane – zapowiada ministra.

Do tej pory przeprowadzono 3206 kontroli, z czego 39 miało charakter pogłębiony. W siedmiu przypadkach wykryto nieprawidłowości. Do dalszych kontroli przekazano 1389 projektów. Dotychczas stwierdzono 16 przypadków nieprawidłowości, w efekcie rozwiązaliśmy 6 umów – mówiła szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że kontrole wykazały przypadki konfliktu interesów, a nawet wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Jako przykład podała jacht, który w jednym z trzech przypadków nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ani zwiększania jej przychodów. – W tej konkretnej sytuacji skończy się na odebraniu dotacji i zwrocie otrzymanych pieniędzy – powiedziała ministra.

Według doniesień medialnych firmy z sektorów HoReCa (hotelarstwo, gastronomia) otrzymały dotacje z KPO, które przeznaczono m.in. na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zarządziła kontrole u kilkudziesięciu beneficjentów tego wsparcia.