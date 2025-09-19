Aktualizacja: 19.09.2025 12:03 Publikacja: 19.09.2025 11:47
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła na konferencji prasowej wyniki kontroli w firmach, które uzyskały pomoc finansową w ramach KPO. Kontrole wydatkowania środków z KPO w branży HoReCa będą kontynuowane – zapowiada ministra.
Do tej pory przeprowadzono 3206 kontroli, z czego 39 miało charakter pogłębiony. W siedmiu przypadkach wykryto nieprawidłowości. Do dalszych kontroli przekazano 1389 projektów. Dotychczas stwierdzono 16 przypadków nieprawidłowości, w efekcie rozwiązaliśmy 6 umów – mówiła szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że kontrole wykazały przypadki konfliktu interesów, a nawet wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Jako przykład podała jacht, który w jednym z trzech przypadków nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ani zwiększania jej przychodów. – W tej konkretnej sytuacji skończy się na odebraniu dotacji i zwrocie otrzymanych pieniędzy – powiedziała ministra.
Według doniesień medialnych firmy z sektorów HoReCa (hotelarstwo, gastronomia) otrzymały dotacje z KPO, które przeznaczono m.in. na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zarządziła kontrole u kilkudziesięciu beneficjentów tego wsparcia.
Nabór dotacji pod nazwą „Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa” skierowany był do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach hotelarstwa, gastronomii, cateringu, turystyki i kultury, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Wsparcie przeznaczone było na inwestycje, szkolenia lub doradztwo. Miało umożliwić pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług, robót budowlanych, inwestycji związanych z zieloną transformacją i wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także wdrożenie usług rozwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników – w tym szkolenia i przekwalifikowanie.
Jak wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami. Według stanu na koniec lipca wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia wynoszącej 1,24 mld zł.
