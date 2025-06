Wyciek danych z baz KSSiP

Prezes UODO poważnie zajął się sprawą i ustalił, że KSSiP powierzyła przetwarzanie danych osobowych, których dotyczył wyciek zewnętrznej firmie. Kontrahent został wyłoniony w trybie przetargowym i miał zająć się tzw. hostingiem. Migracją danych ze strony szkoły zajmowało się dwóch pracowników, którzy mailowo zlecali kolejne etapy informatykowi spółki.

Ostatecznie nie udało się jednoznacznie ustalić na jakim etapie doszło do naruszenia, ale prezes UODO i tak nałożył na KSSiP 100 tys. zł kary za naruszenie obowiązków administratora. Przy czym nie była to kara za sam wyciek, ale to, że szkoła nie dopilnowała procesu migracji danych. W ocenie UODO administrator rażąco zaniedbał swoich obowiązków, bo nie zastosował m.in. odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zagwarantować zdolność do ciągłego zapewnienia poufności usług przetwarzania.

Kto ponosi odpowiedzialność za wyciek danych przy migracji

KSSiP nie zgodziła się z taką oceną. Przekonywała, że to nie ona ponosi winę za feralną sytuację. W jej ocenie wywiązała się z obowiązków administratora i wdrożyła adekwatne środki techniczne służące ochronie przetwarzanych danych osobowych. Podkreślała, że do procesu migracji zaangażowała zewnętrzna firmę przetwarzająca i to jej pracownik popełnił błąd, bo chciał ułatwić sobie życie i umieścił umieścił tymczasową kopię bazy w katalogu publicznym. Nie zgadzała się też z wysokością samej kara.

Ta argumentacja nie przekonała jednak ani UODO, ani Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. W ocenie sądu z ustaleń wynika, że za całość operacji związanych z wykonaniem kopii bazy danych i przekazaniem jej do serwera docelowego, odpowiedzialna była KSSiP. Pracownik wykonawcy realizował zadania wynikających z umowy o świadczenie usług, tj. m.in. w ramach wsparcia technicznego.

WSA zauważył, że w sprawie wyraźnie wskazano jakie procedury zostały złamane i jakie przepisy naruszono. A urzędnicy słusznie uznali, że odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na administratorze danych a nie na przetwarzającym.