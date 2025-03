W Warszawie, Łodzi i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena mieszkań na rynku wtórnym poszła w dół, a Trójmieście utrzymała poziom ze stycznia – wynika z danych portalu GetHome.pl.

Chętni na tańsze mieszkania

– W Krakowie średnia cena mkw. mieszkań na rynku wtórnym wzrosła w lutym aż o 2 proc. (do ponad 17,3 tys. zł za mkw.). Tym samym w tym mieście została przerwana seria sześciu miesięcy bez podwyżki lub nawet spadków cen – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Foto: mat.prasowe

Analityk tłumaczy, że w lutym wyprzedano w Krakowie dużo stosunkowo tanich jak na ten rynek mieszkań, a równocześnie wśród wprowadzanych do sprzedaży przeważały drogie lokale. - Należy się liczyć z tym, że z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia coraz częściej. Taki może być efekt zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii o wyłączeniu rynku pierwotnego z nowego programu wsparcia kupujących mieszkania za kredyt – uważa Marek Wielgo. - Może się okazać, że wielu potencjalnych nabywców, którzy mają wystarczającą zdolność kredytową, przyspieszy decyzję zakupową. Niedawne doświadczenie z „Bezpiecznym kredytem 2 proc.” pokazało, że pojawienie się dopłat może skutkować wzrostem cen najtańszych mieszkań. Tym bardziej, że sprzedający najpewniej będą próbowali dostosować cenę do zapowiadanego limitu 10-11 tys. zł za metr – przewiduje.

Przeciętne ceny lokali z drugiej ręki wzrosły także we Wrocławiu (do 14,5 tys. zł/mkw.) i Poznaniu (do 11,6 tys. zł/za mkw.).