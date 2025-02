Na czym ma polegać program „Klucz do mieszkania”? Kto i kiedy dostanie wsparcie?

Ministerstwo planuje wprowadzenie limitu cen za metr kwadratowy – do 10 tys. zł, a w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu do 11 tys. Gminy będą miały możliwość samodzielnego wyznaczania limitu.

„Pierwsze klucze” ma zastąpić program „Kredyt na start”. Według zapowiedzi ministra Krzysztofa Paszyka osoby, które będą chciały skorzystać ze wsparcia, będą musiały spełnić określone ustawą kryteria dochodowe. W przypadku jednej osoby limit dochodów będzie wynosić 6,5 tys. zł netto, w przypadku dwuosobowego gospodarstwa – 9,5 tys. zł netto, trzyosobowego gospodarstwa – 11,5 tys. zł netto, czteroosobowego gospodarstwa – 13,5 tys. zł netto, a pięcioosobowego – 15,5 tys. zł netto. Obowiązywać ma także limit zgód. W planach jest przyjmowanie 10 tys. wniosków co kwartał.

„Klucz do mieszkania”. Wsparcie mieszkalnictwa społeczno-komunalnego

Drugim elementem programu „Klucz do mieszkania” jest zapewnienie mieszkań dla osób, które są w trudnej sytuacji finansowej lub nie mają wystarczającej zdolności kredytowej pozwalającej na zakup nieruchomości. Już od zeszłego roku gminy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację na budowę nowych mieszkań lub remont pustostanów. Dotacja wynosi do 80 proc. wartości inwestycji. Według założeń programu w tym roku na ten cel ma zostać przeznaczone 2,5 mld zł, co pozwoliłoby na sfinansowanie do 15 tys. mieszkań komunalnych. W kolejnych latach ministerstwo planuje przeznaczyć jeszcze większe kwoty.

Czytaj więcej Nieruchomości Metr mieszkania w stołecznym Śródmieściu, cztery metry w Wałbrzychu Średnia cena mkw. mieszkań na stołecznym rynku wtórnym to ponad 17,5 tys. zł, a całego lokalu – 1 mln zł – wynika z analiz Grupy Morizon-Gratka.

„Inwestycje Pierwsze klucze” dla inwestorów społecznych

Trzecim elementem programu ma być rozwiązanie „Inwestycje Pierwsze klucze”, realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y i SIM-y, czyli tzw. inwestorów społecznych. Sprzedaż obejmie mieszkania z rynku pierwotnego w przystępnej cenie (marża ma wynieść maksymalnie 25 proc.). Oferta będzie skierowana do osób, które nie posiadają żadnej nieruchomości. Inwestorzy społeczni, którzy będą chcieli sprzedać mieszkania w ramach tego programu, muszą wykazać, że zrealizowali adekwatną liczbę inwestycji przeznaczonych na tani wynajem. W zamian mają uzyskać prawo do zarządzania częścią wspólną powstałych wspólnot mieszkaniowych przez 10 lat.

Ministerstwo chce także zapewnić pomoc dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz studentów. W planach jest m.in. wprowadzenie możliwości wydzierżawienia swojego mieszkania gminie w zamian za możliwość wynajęcia mieszkania komunalnego, pierwszeństwo w wynajmie mieszkań gminnych dla osób starszych oraz budowa i remonty akademików.