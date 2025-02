Foto: mat.prasowe

Kolejne miejsce wśród warszawskich dzielnic zajmuje Wilanów ze średnią ceną 19,5 tys. zł za mkw. mieszkania. – Za tą dzielnicą plasują się zbliżone cenowo: Mokotów (ponad 18,7 tys. zł za mkw.), Żoliborz (18,6 tys. zł) i Wola (18,5 tys. zł/mkw.) – podaje ekspert Morizona.

Analityk dodaje, że na przeciwległym biegunie cenowym niezmiennie znajdują się peryferyjne dzielnice prawobrzeżnej części Warszawy.

- Charakteryzują się one dominującym lub znaczącym udziałem budownictwa jednorodzinnego i słabiej rozwiniętą infrastrukturą handlowo-usługową i komunikacyjną – wyjaśnia Drogomirecki. Najniższe ceny mieszkań analityk Morizona odnotował w Wawrze (ponad 14,1 tys. zł za mkw.), na Białołęce (niespełna 13,2 tys. zł), w Rembertowie (ponad 13 tys. zł) i w Wesołej (ponad 12,7 tys. zł). - Oferty z tych czterech dzielnic stanowią niewielką część wszystkich mieszkań oferowanych w Warszawie - łącznie to tylko ok. 10,5 proc. – zwraca uwagę.

Ile kosztuje kawalerka? Ile mieszkanie dwupokojowe?

Ekspert Morizona zauważa, ze ofertowe ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie wciąż są zbliżone to tych z czasu „popytowej gorączki w 2023 roku”. - Kolejne miesiące, które upływają od wygaszenia rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” (styczeń 2024 roku – red.), widoczne zmniejszenie liczby klientów i wydłużający się czas sprzedaży nieruchomości sprawiają jednak, że oferenci zaczynają weryfikować swoje oczekiwania – zaznacza Marcin Drogomirecki. – Choć w porównaniu rok do roku średnia cena ofertowa za mkw. mieszkania w Warszawie jest wyższa o niemal 1 proc., to już w porównaniu z kwietniem 2024 r. odnotowaliśmy spadek o 1,7 proc. – dodaje.