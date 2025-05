Rząd daje bankom dostęp do zdjęć z dowodów osobistych Polaków. Dlaczego?

Dostęp do danych bez decyzji administracyjnej

Nowe przepisy mają też przyspieszyć udostępnianie danych z rejestrów państwowych. Obecnie, udostępnianie danych z rejestrów i ewidencji, które prowadzone są przez Ministra Cyfryzacji, wymaga wydania decyzji administracyjnej. Projekt ustawy znosi ten obowiązek w sytuacjach, gdy dane mogą zostać udostępnione.

Chodzi o dane z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, Rejestru Dowodów Osobistych, rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, rejestru PESEL, rejestru stanu cywilnego, Rejestru Dokumentów Paszportowych oraz rejestru danych kontaktowych.

„W praktyce oznacza to szybszy dostęp do danych dla uprawnionych podmiotów – bez decyzji administracyjnej i zbędnej biurokracji. Decyzja będzie wydawana tylko w przypadku odmowy lub cofnięcia zgody" - podkreśla w komunikacie resort cyfryzacji. Po zmianie, czas uzyskiwania dostępu do danych ma skrócić się z 4-6 miesięcy do ok. 30 dni.

Jednocześnie MC zapewnia, iż zmiana procedur obniży poziomu ochrony danych. „Każdy przypadek udostępnienia danych będzie nadal poprzedzony sprawdzeniem, czy wniosek spełnia wymogi przewidziane w ustawie. Odmowa dostępu do danych – lub cofnięcie zgody – wciąż będzie mogła być zaskarżona i poddana kontroli sądu administracyjnego" - czytamy w komunikacie.



Powstanie jeden centralny rejestr Polaków przebywających za granicą

To nie wszystko. W projekcie znalazły się też przepisy umożliwiające powstanie jednego centralnego rejestru obywateli polskich przebywających za granicą. Nowy rejestr będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w systemie teleinformatycznym, a dane będzie można przekazać m.in. za pomocą aplikacji mObywatel.