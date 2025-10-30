Komisja kodyfikacyjna opowiada się za to za wprowadzeniem wymagania, aby kandydat na członka KRS miał w dniu wyborów co najmniej 10-letni staż na stanowisku sędziego, w tym co najmniej 5-letni staż na aktualnie zajmowanym stanowisku.

Resort proponuje też, żeby członkowie KRS tracili swój mandat w przypadku powołania na inne stanowisko sędziowskie, czyli np. w razie awansu do sądu wyższej instancji. Wydaje się, że ma to zapobiec krytykowanej w ostatnich latach praktyce awansowania członków KRS. Z tym rozwiązaniem nie zgadza się komisja kodyfikacyjna i domaga się rezygnacji z niego.

Opinia dla "Rzeczpospolitej" sędzia Krystian Markiewicz, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury Projekt reformujący KRS zapewne nie jest jeszcze gotowy. Kilka dni temu minister Waldemar Żurek otrzymał od nas opinię o przygotowanych przez resort propozycjach. Zgłosiliśmy dość sporo uwag i mam nadzieję, że nasze rekomendacje zostaną uwzględnione przez ministra i wprowadzone do projektu. Proponowane przez nas poprawki zbliżają ten projekt do wytycznych zawartych w wyroku ETPC Wałęsa przeciwko Polsce i do standardu konstytucyjnego. Te przepisy to w obecnej sytuacji politycznej realna próba wyprowadzenia wymiaru sprawiedliwości z kryzysu, w którym tkwi. Co do zasady neosędziowie będą mieli czynne i bierne prawo wyborcze do KRS. Kandydować do Rady będą mogli jednak tylko ci sędziowie, którym pozwoli na to staż pracy. Wszystko jednak w rękach sędziów, bo zgodnie z projektem to nie politycy a sędziowie zdecydują o tym, kto będzie ich przedstawicielem w KRS. Uważam, że rzeczywiście jest to projekt kompromisu. Uwzględnione zostały w nim chociażby zastrzeżenia i obawy, które wyraził prezydent Andrzej Duda, kierując poprzedni projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że prezydent potraktuje te przepisy jako formę wyjścia z impasu i je podpisze, mając przy tym na uwadze, że w razie braku zmian kolejny skład KRS wybierze niebawem obecna koalicja rządząca.

Głosowanie elektroniczne albo tradycyjne. Kto przeprowadzi wybory do KRS?

Krytycznie oceniono też proponowany przez ministerstwo mechanizm korekty wyborów sędziów do KRS ze względu na czynnik geograficzny. Zakłada on, że wybór dokonywany w głosowaniu będzie następnie korygowany w ten sposób, aby wśród sędziów sądów powszechnych wchodzących w skład Rady znalazł się przedstawiciel każdej z apelacji. Według komisji rozwiązanie to jest nie do zaakceptowania i mogłoby prowadzić do sytuacji, w której kandydaci, pomimo że uzyskali wystarczająco wysoką liczbę głosów, nie mogliby objąć mandatu członka KRS, ponieważ pochodzą z tej samej apelacji.

Szykowana przez ministra Żurka reforma ma także szczegółowo regulować organizację i przebieg wyborów do KRS. Resort proponuje wprowadzenie elektronicznego sposobu głosowania, a system informatyczny, który na to pozwoli, ma trafić do prezesa WSA w Warszawie.

Zdaniem komisji kodyfikacyjnej nie jest to dobre rozwiązanie. Propozycja ministerstwa nie określa bowiem w jaki sposób zapewniona zostanie tajność i prawidłowość głosowania oraz w jaki sposób badane będą ewentualne naruszenia. Poza tym powstają wątpliwości, czy system ten uda się opracować i wdrożyć na czas, czyli do maja 2026 r., kiedy to upływa trwająca kadencja KRS.