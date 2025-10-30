Aktualizacja: 30.10.2025 06:42 Publikacja: 30.10.2025 04:35
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Foto: PAP/Paweł Supernak
W niedzielę 23 listopada miną dwa lata od wydania głośnego wyroku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, w którym stwierdzono naruszenie prawa do niezależnego sądu poprzez m.in. wadliwą procedurę powoływania sędziów z udziałem KRS wybieranej przez polityków i wezwano do usunięcia tych naruszeń. Jest to też termin, który Polska dostała na wykonanie tego orzeczenia i wprowadzenie stosownych zmian.
Czasu zostało zatem niewiele, a odpowiednie reformy nadal nie zostały wdrożone. Wydaje się jednak, że w ostatnich miesiącach doszło do znaczącego przyspieszenia prac. Przed kilkoma tygodniami minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił projekt tzw. ustawy praworządnościowej, która ma uregulować status tzw. neosędziów, czyli sędziów powołanych po 2018 r. Zapowiedział też, że w najbliższych dniach pokaże gotowy projekt nowej ustawy o KRS. Nadmieńmy, że nie będzie to pierwsze podejście ekipy rządzącej do zmiany tej ustawy. Próba podjęta przez Adama Bodnara przed ponad rokiem zakończyła się fiaskiem, bowiem uchwaloną ustawę prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie tkwi do dziś.
Czytaj więcej
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Nieoficjalnie...
Minister Żurek liczy, że tym razem będzie inaczej i przekonuje, że szykuje projekt kompromisu. Jak ustaliliśmy przepisy te miały zostać zaprezentowane na konferencji prasowej już w czwartek, jednak na ostatniej prostej postanowiono dopracować projekt i wprowadzić do niego ostatnie poprawki. Istotne zastrzeżenia zgłosiła bowiem działająca przy resorcie Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury.
Z opinii wydanej przez ten organ wynika, że projekt, który trafił do oceny komisji, reformuje trzy osobne grupy przepisów regulujących odpowiednio: ustrój i kompetencje organów sądów powszechnych, zagadnienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów oraz zasady i tryb wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja stwierdziła, że projekt ten powinien zostać podzielony na trzy osobne akty prawne.
Co do zasady projekt ministra Żurka zmierza do odebrania Sejmowi kompetencji wyboru sędziów-członków KRS i przywrócenia tego uprawnienia środowisku sędziowskiemu. W zreformowanej Radzie miałoby znaleźć się sześciu sędziów sądów rejonowych, trzech sędziów sądów okręgowych, dwóch sędziów sądów apelacyjnych i po jednym z sądów wojskowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jeden sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
W przepisach, które trafiły do opiniowania, ministerstwo przewiduje tzw. kurialny system wyborów, w którym członkowie KRS byliby wyłaniani wyłącznie przez grupę sędziów, do której należy wybierany kandydat. Zasadniczo każdy sędzia mógłby oddać jeden głos, jednak sędziom sądów powszechnych przysługiwałaby większa liczba głosów na kandydatów, będących sędziami określonych sądów.
Tej propozycji przeciwna jest komisja kodyfikacyjna. Jej zdaniem każdy sędzia powinien móc oddać 15 głosów, które odpowiadają liczbie sędziowskich członków KRS. Co ważne, głosy te powinny być oddane z zachowaniem podziału miejsc z poszczególnych rodzajów sądów.
– Proponowane rozwiązanie pozwoli wzmocnić powszechność wyborów do KRS, a tym samym zapewni, że jej członkowie, którzy są sędziami, będą stanowić reprezentację całego środowiska sędziowskiego, a nie wyłącznie sądów, w których zajmują urząd – przekonuje w opinii komisja.
Przygotowywana reforma zmienia też zasady kandydowania do KRS. Co ważne, proponowane rozwiązania nie zablokują tzw. neosędziom możliwości ubiegania się o członkostwo w Radzie, choć mogą je znacznie ograniczyć. Resort planuje bowiem wprowadzenie wymogu stażowego na szczegółowo wymienionych stanowiskach sędziowskich.
Komisja kodyfikacyjna opowiada się za to za wprowadzeniem wymagania, aby kandydat na członka KRS miał w dniu wyborów co najmniej 10-letni staż na stanowisku sędziego, w tym co najmniej 5-letni staż na aktualnie zajmowanym stanowisku.
Resort proponuje też, żeby członkowie KRS tracili swój mandat w przypadku powołania na inne stanowisko sędziowskie, czyli np. w razie awansu do sądu wyższej instancji. Wydaje się, że ma to zapobiec krytykowanej w ostatnich latach praktyce awansowania członków KRS. Z tym rozwiązaniem nie zgadza się komisja kodyfikacyjna i domaga się rezygnacji z niego.
Projekt reformujący KRS zapewne nie jest jeszcze gotowy. Kilka dni temu minister Waldemar Żurek otrzymał od nas opinię o przygotowanych przez resort propozycjach. Zgłosiliśmy dość sporo uwag i mam nadzieję, że nasze rekomendacje zostaną uwzględnione przez ministra i wprowadzone do projektu. Proponowane przez nas poprawki zbliżają ten projekt do wytycznych zawartych w wyroku ETPC Wałęsa przeciwko Polsce i do standardu konstytucyjnego. Te przepisy to w obecnej sytuacji politycznej realna próba wyprowadzenia wymiaru sprawiedliwości z kryzysu, w którym tkwi. Co do zasady neosędziowie będą mieli czynne i bierne prawo wyborcze do KRS. Kandydować do Rady będą mogli jednak tylko ci sędziowie, którym pozwoli na to staż pracy. Wszystko jednak w rękach sędziów, bo zgodnie z projektem to nie politycy a sędziowie zdecydują o tym, kto będzie ich przedstawicielem w KRS. Uważam, że rzeczywiście jest to projekt kompromisu. Uwzględnione zostały w nim chociażby zastrzeżenia i obawy, które wyraził prezydent Andrzej Duda, kierując poprzedni projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że prezydent potraktuje te przepisy jako formę wyjścia z impasu i je podpisze, mając przy tym na uwadze, że w razie braku zmian kolejny skład KRS wybierze niebawem obecna koalicja rządząca.
Krytycznie oceniono też proponowany przez ministerstwo mechanizm korekty wyborów sędziów do KRS ze względu na czynnik geograficzny. Zakłada on, że wybór dokonywany w głosowaniu będzie następnie korygowany w ten sposób, aby wśród sędziów sądów powszechnych wchodzących w skład Rady znalazł się przedstawiciel każdej z apelacji. Według komisji rozwiązanie to jest nie do zaakceptowania i mogłoby prowadzić do sytuacji, w której kandydaci, pomimo że uzyskali wystarczająco wysoką liczbę głosów, nie mogliby objąć mandatu członka KRS, ponieważ pochodzą z tej samej apelacji.
Szykowana przez ministra Żurka reforma ma także szczegółowo regulować organizację i przebieg wyborów do KRS. Resort proponuje wprowadzenie elektronicznego sposobu głosowania, a system informatyczny, który na to pozwoli, ma trafić do prezesa WSA w Warszawie.
Zdaniem komisji kodyfikacyjnej nie jest to dobre rozwiązanie. Propozycja ministerstwa nie określa bowiem w jaki sposób zapewniona zostanie tajność i prawidłowość głosowania oraz w jaki sposób badane będą ewentualne naruszenia. Poza tym powstają wątpliwości, czy system ten uda się opracować i wdrożyć na czas, czyli do maja 2026 r., kiedy to upływa trwająca kadencja KRS.
W konsekwencji komisja kodyfikacyjna proponuje wprowadzenie systemu wyboru sędziów do KRS w tradycyjnej formie przy użyciu kart do głosowania. Wybory te miałaby nadzorować Państwowa Komisja Wyborcza, która wyznaczałaby ich datę, weryfikowałaby prawidłowość zgłoszonych kandydatur, ustalałaby i ogłaszała ostateczne wyniki. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadałyby komisje wyborcze utworzone w poszczególnych sądach.
Jeśli reforma KRS ma odegrać tytułową rolę, czyli wykonać pilotażowy wyrok ETPC, to można śmiało powiedzieć, że trwa właśnie wyścig z czasem. Nawet jeśli rządzącym uda się go wygrać i ustawa zostanie uchwalona do 23 listopada, to na drodze do ich wejścia w życie może stanąć prezydent Karol Nawrocki, który wielokrotnie negatywnie wypowiadał się o intencjach obecnego rządu wobec wymiaru sprawiedliwości.
– To będzie projekt kompromisu – deklarował przed kilkoma dniami minister Żurek, żywiąc nadzieję na porozumienie w tej sprawie z prezydentem. O tym, jak trudny do osiągnięcia będzie ten kompromis, może świadczyć jedna z ostatnich wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego. – Nie ma dziś takiej mocy – ani rząd, ani parlament – by zmusić Prezydenta RP Karola Nawrockiego do podpisania ustaw, które będą złe dla Polski – stwierdził.
Czytaj więcej
Część tzw. neosędziów straci swój status z mocy ustawy, a sporna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i sk...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W niedzielę 23 listopada miną dwa lata od wydania głośnego wyroku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, w którym stwierdzono naruszenie prawa do niezależnego sądu poprzez m.in. wadliwą procedurę powoływania sędziów z udziałem KRS wybieranej przez polityków i wezwano do usunięcia tych naruszeń. Jest to też termin, który Polska dostała na wykonanie tego orzeczenia i wprowadzenie stosownych zmian.
Gdy naprawy wymagają konstrukcyjne elementy balkonów, związane z elewacją, lub podziemnego garażu, to remontem m...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Akcja Uczniowska otrzymuje sygnały ze szkół w całej Polsce o masowym odwoływaniu wycieczek. Powodem jest sposób...
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma podstaw, aby dane mężczyzny, który przed laty spowodował wypadek,...
Ministerstwo Sprawiedliwości chce znieść obowiązującą od kwietnia 2018 roku zasadę, że sędzią może być tylko oso...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Samo wydzielenie geodezyjne działki z nieruchomości, bez ustanowienia dla niej odrębnej księgi wieczystej, nie d...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas