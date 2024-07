2-miligramowe opakowanie Ozempicu kosztuje w USA 935,77 USD (niespełna 3800 zł), podczas gdy Wegovy kosztuje 1349,02 USD (prawie 5,5 tys. złotych) za opakowanie, zgodnie ze stroną internetową producenta leków. Mounjaro Eli Lilly kosztuje około 1100 USD miesięcznie (4,4 tys. złotych).

Dla porównania w Polsce Ozempic – jeden pen o pojemności 1,5 ml kosztuje około 400 złotych, jednak jest on refundowany dla części pacjentów, wtedy kosztuje około 100 złotych. Natomiast za 3 ml Wegovy trzeba zapłacić 1449 zł i nie jest on refundowany. Mounjaro 5 mg/0,5 ml kosztuje 300 złotych – miesięczny koszt to około 1 – 1,5 tysiąca złotych.

Joe Biden chce niższych cen leków na odchudzanie

„Jeśli ceny tych leków nie zostaną znacznie obniżone, mogą doprowadzić do bankructwa amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej” – napisali Biden i Sanders we wspólnym artykule. „Novo Nordisk musi znacznie obniżyć cenę Ozempicu i Wegovy” – dodali.

Akcje duńskiego producenta leków Novo Nordisk spadły o ponad 1,5%, podczas gdy rywal Eli Lilly o 2% w notowaniach przedsesyjnych w USA – informuje Reuters.