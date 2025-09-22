Rzeczpospolita
Ekonomia
Coca-Cola pozywa rosyjską Koka-Kolę. Która jest prawdziwa?

Amerykański koncern Coca-Cola Company pozwał przed moskiewski sąd rosyjską firmę Koka-Kola Kompanii zarejestrowaną w Osetii Południowej. Amerykanie domagają się sądowego zakazu używania przez Rosjan ich marki. I nie chodzi o pryncypia, ale o ogromne pieniądze.

Publikacja: 22.09.2025 12:58

Coca-Cola pozywa rosyjską Koka-Kolę. Która jest prawdziwa?

Iwona Trusewicz

Pozew został złożony 8 września, ale rosyjski sędzia nie dopuścił do rozprawy. Dopatrzył się naruszeń proceduralnych. Koncern dostał czas do 15 października, by je usunąć. Agencja RIA Nowosti dotarła do dokumentów sądowych. Wynika z nich, że roszczenie Coca-Cola Company zostało zawieszone z powodu „nieprawidłowego uiszczenia opłaty państwowej i braku wyciągu z rejestru prawnego powoda”. O jaką opłatę chodzi? Nie wiadomo.

Coca-Cola mówi „praszczajtie” i zostaje

Po agresji Rosji na Ukrainę amerykański koncern ogłosił, że opuszcza kraj-agresor. W marcu 2022 roku Coca-Cola ogłosiła zawieszenie działalności w Rosji, a w czerwcu 2022 r. poinformowała o zaprzestaniu sprzedaży i produkcji swoich międzynarodowych marek napojów gazowanych Coca-Cola, Sprite i Fanta w Rosji.

Pomimo obiecanego wycofania Amerykanie wciąż zarabiają na rosyjskim rynku, płacą Kremlowi podatki, wspierając w ten sposób rosyjską wojnę. Pod koniec lipca 2022 r. rosyjska spółka zależna Coca-Coli (OOO Coca-Cola HBC Eurasia) zmieniła nazwę na OOO Multon Partners i rozpoczęła produkcję rosyjskiego odpowiednika Coca-Coli – Dobra Cola. Ukraina wpisała koncern na swoją czarną listę międzynarodowych sponsorów zbrodniczej wojny.

W marcu 2025 r. gazeta „Kommiersant” poinformowała, że rosyjskie sieci handlowe otrzymały oferty dostaw napojów marki Coca-Cola produkowanych przez spółkę Koca-Kola Kompanii, zarejestrowaną w Osetii Południowej, we współpracy z rosyjską spółką OOO PKW. Etykieta oferowanych przez Rosjan napojów jest, według materiałów wizualnych, identyczna z amerykańskim oryginałem, zauważyła gazeta, powołując się na prezentację dla sprzedawców detalicznych.

Znana marka nie traci ważności

Według Rospatent (rosyjski urząd patentowy), znak towarowy Coca-Cola, należący do The Coca-Cola Company, jest od 1996 r. uznawany w Rosji za powszechnie znany znak towarowy dla napojów bezalkoholowych. Jak wyjaśniają władze, w przeciwieństwie do zwykłego znaku towarowego, znany znak towarowy jest zarejestrowany bezterminowo – nie wymaga odnawiania co dziesięć lat i nie traci ważności, jeśli nie jest używany.

Firma Coca-Cola Company została założona w 1892 roku i ma siedzibę w Atlancie w stanie Georgia. Najbardziej znane marki firmy to Coca-Cola, Fanta i Sprite. Jej produkty są dostępne w ponad 200 krajach, a zakłady produkcyjne zatrudniają ponad 700 000 osób. 

