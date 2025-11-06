Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmują Kreml i Biały Dom w sprawie testów broni jądrowej?

Jakie były reakcje Władimira Putina i Donalda Trumpa na obecne napięcia?

Na czym polega strategiczna gra pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi?

Co może wpłynąć na decyzje dotyczące testów nuklearnych?

Co wpływa na przewagę w negocjacjach nuklearnych Moskwy, a co Waszyngtonu?

– Tak, rzeczywiście sprawa jest poważna. Wysłuchajmy naszych kolegów – mówił rosyjski lider na posiedzeniu kremlowskiej Rady Bezpieczeństwa. W imieniu deputowanych szef kieszonkowego parlamentu Wiaczesław Wołodin powiedział, że zapowiedziane przez Trumpa nuklearne testy „niepokoją każdego deputowanego”.

– Jakie z naszej strony będą kroki i decyzje? – pytał Putina w imieniu zaniepokojonych.

A rosyjski lider, mistrz teatralizowanych przedstawień, chciał udowodnić oglądającej go publiczności, że nim uczestnicy spotkania weszli na salę wcale nie ustalono, kto i co będzie mówił. No i przede wszystkim, że decyzja nie została omówiona i podjęta wcześniej, lecz zapada tu i teraz. Przekonać całą telewizyjną publiczność, że na jej oczach tworzy się historia.

Pod względem teatralności gestów i podporządkowania swego zachowania wymogom telewizyjnych kamer, Donald Trump naprawdę znalazł godnego przeciwnika.