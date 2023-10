Ministerstwo Finansów ostrzega przed SMS-ami dotyczącymi płatności za przejazd w systemie e-TOLL. Ma ona następującą treść:

Reklama

Reklama

materiały prasowe

"Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami wiadomości" - czytamy na stronie MF.

MF radzi osobom, które dostały takiego SMS w sprawie płatności za przejazd w e-TOLL, by go zignorować i nie klikać w umieszczony w nim link, gdyż jest to próba wyłudzenia danych o rachunku bankowym odbiorcy. Prosi też o zachowanie czujności.