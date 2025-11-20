7 min. 41 sek.

dr Monika Lamparska-Przybysz: Nauka na rzecz bezpieczeństwa lekowego

Współpracę świata nauki i sektora farmaceutycznego oceniam dobrze, z każdym rokiem jest coraz lepiej. Te dwa światy są ze sobą coraz bliżej, zaczynamy patrzeć w tę samą stronę, czyli w stronę pacjenta, bezpieczeństwa, nowych technologii i innowacji. Pamiętajmy również, że sektor farmaceutyczny to sektor strategiczny, bardzo mocno związany z naszym bezpieczeństwem. W związku z tym łączenie sił pomiędzy nauką i biznesem jest tutaj kluczowe - mówi dr Monika Lamparska-Przybysz, doradczyni ds. strategii finansowania i współpracy zewnętrznej, Polpharma.

