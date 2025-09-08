„Zdajemy sobie sprawę, że ujemne stopy procentowe mogą mieć niepożądane skutki uboczne, na przykład dla osób oszczędzających i funduszy emerytalnych” – powiedział prezes zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego, Martin Schlegel.

Szwajcarii nie grożą ujemne stopy procentowe

Dlatego ponowne wprowadzenie ujemnych stóp procentowych jest mało prawdopodobne. Amerykańskie cła mogą mocno uderzyć w poszczególne firmy – powiedział prezes SNB w wywiadzie dla „Migros Magazin”.

Główna stopa procentowa wynosi zero od czerwca, po tym, jak SNB stopniowo ją podwyższał z ujemnych stóp procentowych (2014-2022).

Martin Schlegel zaprzecza, że SNB zbyt wcześnie wyczerpał swoją amunicję w polityce pieniężnej. Jego zdaniem działania zorientowane na przyszłość są kluczowe. „W polityce pieniężnej nie można czekać, aż decyzja będzie konieczna. W przeciwnym razie później trzeba będzie podjąć bardziej zdecydowane środki zaradcze” – powiedział w wywiadzie.