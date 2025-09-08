Rzeczpospolita
Ekonomia
Czy cła Trumpa zaszkodzą Szwajcarii? SNB nie planuje ujemnych stóp, firmy wstrzymują inwestycje

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) krytycznie odnosi się do ponownego wprowadzenia ujemnych stóp procentowych. Bank podejmie kolejną decyzję w sprawie stóp procentowych 25 września.

Publikacja: 08.09.2025 11:34

Foto: Arnd Wiegmann/Bloomberg

ula

„Zdajemy sobie sprawę, że ujemne stopy procentowe mogą mieć niepożądane skutki uboczne, na przykład dla osób oszczędzających i funduszy emerytalnych” – powiedział prezes zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego, Martin Schlegel.

Dlatego ponowne wprowadzenie ujemnych stóp procentowych jest mało prawdopodobne. Amerykańskie cła mogą mocno uderzyć w poszczególne firmy – powiedział prezes SNB w wywiadzie dla „Migros Magazin”.

Główna stopa procentowa wynosi zero od czerwca, po tym, jak SNB stopniowo ją podwyższał z ujemnych stóp procentowych (2014-2022).

Martin Schlegel zaprzecza, że SNB zbyt wcześnie wyczerpał swoją amunicję w polityce pieniężnej. Jego zdaniem działania zorientowane na przyszłość są kluczowe. „W polityce pieniężnej nie można czekać, aż decyzja będzie konieczna. W przeciwnym razie później trzeba będzie podjąć bardziej zdecydowane środki zaradcze” – powiedział w wywiadzie.

Jaki wpływ będą miały amerykańskie cła na gospodarkę Szwajcarii?

Prezes SNB określił 39-procentowe cła nałożone przez USA na szwajcarski import jako główny czynnik niepewności. Wiele firm inwestuje mniej, co obciąża gospodarkę. Poszczególne firmy mogą ucierpieć, ale ogólnego wpływu nie można jeszcze oszacować.

Szwajcarski bank centralny podejmie kolejną decyzję w sprawie stóp procentowych 25 września. Analitycy w dużej mierze spodziewają się, że stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie, ponieważ inflacja utrzymywała się w docelowym przedziale od 0 do 2 procent przez trzy ostatnie miesiące – pisze portal tippinpoint.ch.

Martin Schlegel spokojnie reaguje na siłę franka. „Kursy walutowe są trudne do przewidzenia. Frank zyskał na wartości, zwłaszcza w stosunku do dolara. Jednak w ujęciu realnym aprecjacja nie jest tak duża, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka” – powiedział w wywiadzie prezes SNB.

Źródło: rp.pl

Organizacje Waluty Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) Frank szwajcarski [CHF]

e-Wydanie