Aktualizacja: 07.10.2025 07:17 Publikacja: 07.10.2025 06:02
Nicolás Maduro
Foto: REUTERS
Decyzja, by wstrzymać rozmowy z władzami w Caracas, w połączeniu z podjęciem przez amerykańską armię działań militarnych na morzu wymierzonych w przemytników narkotyków z Wenezueli w rejonie Karaibów (armia USA w ostatnich tygodniach zniszczyła kilka łodzi, które – zdaniem Waszyngtonu – były wykorzystywane do przerzucania narkotyków), może być zapowiedzią eskalacji militarnej w relacjach między USA a Wenezuelą. Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że Amerykanie planują ataki na terytorium Wenezueli, wymierzone w kartele narkotykowe. Do ataków tych mogłyby zostać wykorzystane drony.
Do ostatniego ataku armii USA na łódź, którą mieli poruszać się przemytnicy narkotyków, doszło 3 października na wodach międzynarodowych w pobliżu Wenezueli. W ataku zginęły cztery osoby. Nagranie ilustrujące atak umieścił na swoim profilu w serwisie X sekretarz obrony Pete Hegseth.
USA oskarżają reżim prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro (w lipcu 2024 roku zapewnił sobie trzecią kadencję w wyborach, które wenezuelska opozycja i duża część społeczności międzynarodowej uważa za sfałszowane) o wspieranie przemytu narkotyków do USA (czemu Caracas zaprzecza). Departament Sprawiedliwości USA oferuje nagrodę w wysokości 50 mln dolarów za pomoc w ujęciu Maduro. W przeszłości taką samą nagrodę Amerykanie oferowali za pomoc w ujęciu przywódcy Al-Kaidy, Osamy bin Ladena.
Z informacji uzyskanych przez „New York Times” wynika, że Trump, w czasie spotkania z dowódcami amerykańskiej armii w ubiegły czwartek, miał zadzwonić do Grenella i polecić mu wstrzymanie rozmów z władzami Wenezueli, w tym z prezydentem Maduro. Miał być to efekt rosnącej frustracji prezydenta USA spowodowanej tym, że rozmowy nie przynoszą efektu – Maduro nie zamierza dobrowolnie oddać władzy, a Caracas konsekwentnie zaprzecza, jakoby miało coś wspólnego z przemytem narkotyków do USA.
Administracja Trumpa miała przygotować kilka wariantów eskalacji działań militarnych w rejonie Wenezueli. Plany te mogą obejmować również scenariusze, w których Maduro miałby być zmuszony do oddania władzy. „New York Times” przypomina, że sekretarz stanu USA Marco Rubio podważał legalność rządów Maduro i oskarżał go kilka razy o udział w przemycie narkotyków do USA. W czasie wizyty w Ekwadorze Rubio nazwał Maduro „handlarzem narkotyków” oraz osobą uciekającą przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. - Nie jest legalnym przywódcą Wenezueli – przekonywał szef amerykańskiej dyplomacji.
Rubio i jego otoczenie forsuje działania, których celem miałoby być odsunięcie Maduro od władzy.
Teraz przedstawiciel Białego Domu cytowany przez „New York Times” twierdzi, że Trump jest gotów użyć wszelkich środków – w tym siłowych – którymi dysponują USA, by zatrzymać napływ narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
W ubiegłym miesiącu Maduro napisał list do Trumpa, w którym zaprzeczał jakoby jego kraj brał udział w zorganizowanym przerzucie narkotyków do USA. Maduro miał też proponować Waszyngtonowi dalsze negocjacje za pośrednictwem Grenella. Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. misji specjalnych próbował m.in. wynegocjować zwiększenie dostępu amerykańskich firm do wenezuelskiej ropy (Wenezuela posiada największe na świecie zasoby tego surowca). Rubio ma być jednak przeciwnikiem działań podejmowanych przez Grenella.
Administracja Trumpa poinformowała Kongres przed kilkoma dniami, że USA znajdują się w stanie „konfliktu zbrojnego” z kartelami narkotykowymi, które określono mianem „organizacji terrorystycznych”. W połączeniu z decyzją o zawieszeniu rozmów dyplomatycznych z władzami Wenezueli może to być sygnał, że Waszyngton zamierza eskalować działania militarne w rejonie Wenezueli, gdzie już wcześniej skierowano osiem okrętów wojennych i okręt podwodny o napędzie atomowym. USA przebazowały też myśliwce F-35 na Portoryko, by te mogły wesprzeć działania wymierzone w kartele.
Pod koniec września Maduro, Wenezueli oświadczył, że jest gotów wprowadzić w kraju stan wyjątkowy w związku z groźbą „militarnej agresji Imperium amerykańskiego” – Dziś rozpoczęliśmy proces konsultacji ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego, w zgodzie z zapisami konstytucji i potrzebą chronienia naszych obywateli, pokoju, stabilności, jeśli Wenezuela zostanie zaatakowana militarnie przez Imperium amerykańskie – mówił w orędziu przywódca Wenezueli. .
Ogłoszenie stanu wyjątkowego pozwoliłoby Maduro na tymczasowe zawieszenie podstawowych praw i wolności obywatelskich.
