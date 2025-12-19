Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kataryna: Kaczyński chce wygrać w szachy 5D, ale Braun spektakularnie go ogrywa

Jarosław Kaczyński: „Człowiek, który wszedł już na to pole negacjonizmu w stosunku do Holokaustu, to jest człowiek, który jest w ogóle poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce – mam przynajmniej taką nadzieję – i w cywilizowanym świecie w polityce. I my to doskonale wiemy. Natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców. To jest oczywiste, walczy się o wyborców i walczy się różnymi metodami”.

Publikacja: 19.12.2025 07:20

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun

Foto: PAP/Paweł Supernak

Katarzyna Sadło

Kiedy Jarosław Kaczyński opracowuje strategię ogrania Grzegorza Brauna w szachy 5D, w której to odbiera Braunowi zdezorientowanych wyborców, by po wygranych wyborach rządzić samodzielnie lub – w najgorszym razie – z przystawkami tak słabymi, że można będzie je zmarginalizować jak kiedyś Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin, Grzegorz Braun gra z nim w grę o dużo prostszych zasadach i spektakularnie go ogrywa.

Nie wiem, kogo prezes miał na myśli, mówiąc „my” o swoich partyjnych kolegach uważających, że Braun jest „poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia w cywilizowanym świecie w polityce”, ale ktoś mu powinien wydrukować internet, gdzie pełno jest brunatnych hołdów składanych Braunowi przez najbliższych współpracowników Kaczyńskiego. Hołdów, trzeba dodać, składanych na ochotnika. „Wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska” – zaczął Jacek Sasin, a potem już poszło samo. Dość ciepło o Braunie wypowiedział się Przemysław Czarnek, któremu co prawda trochę przeszkadza ekspresja Brauna, ale z wieloma jego poglądami się zgadza, z ostrożności nie precyzuje jednak, z którymi. Historyk i były minister edukacji bardzo specyficznie też krytykuje antysemickie wyskoki Grzegorza Brauna, takie jak negowanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. „Mówienie o tym, że komory gazowe w Auschwitz-Birkenau to jest fejk, jest po prostu głupotą antypolską, zważywszy na geopolitykę” – można odnieść wrażenie, że dla byłego ministra edukacji większym problemem w pisaniu historii Holokaustu na nowo jest odbiór wypowiedzi Brauna w Waszyngtonie, niż fakt, że jest to zwykłe kłamstwo obliczone na karmienie antysemickiego wyborcy. Współpracę z Grzegorzem Braunem wyobraża sobie też Mateusz Morawiecki. „Wyobrażam sobie współpracę niemal z każdym. Owszem, również wyobrażam sobie współpracę z tą partią po to, żeby odsunąć od władzy ten zły rząd Donalda Tuska” – deklarował jeszcze w czerwcu były premier, który bardzo chciałby zostać też przyszłym premierem, niechby i z Braunem w rządzie. Żeby dobrze zrozumieć kontekst umizgów czołowych polityków PiS do Grzegorza Brauna, trzeba pamiętać, że są to umizgi przez niego nieoczekiwane i bynajmniej nieodwzajemniane, bowiem Braun ma ich wszystkich w głębokiej pogardzie i wielokrotnie dawał temu wyraz, nazywając Morawieckiego „totalniakiem i zbrodniarzem”, który ma na koncie więcej ofiar niż Jaruzelski z Kiszczakiem, a cały PiS – „zorganizowaną grupę przestępczą”. Przymilający się dzisiaj do niego politycy na ochotnika składają brunatny hołd komuś, kto nimi gardzi. Komuś, kim sami gardzili jeszcze rok temu.

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Prezydent RP Karol Nawrocki
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki mógł zapalić świece chanukowe dla dobra Polski
Prezydent USA Donald Trump
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Czy Europa umie wymyślić się na nowo pod wpływem Trumpa
Dlaczego Boże Narodzenie jest świętem człowieka, a nie tylko Boga
Plus Minus
Dlaczego Boże Narodzenie jest świętem człowieka, a nie tylko Boga
Sprawa Połaniecka stała się szybko słynna w całej Polsce. Wizja lokalna, podczas której odtworzono p
Plus Minus
Najgorsza polska Wigilia. Wiesław Łuka: Nawet po latach chcieli tuszować sprawę
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Mocny bagaż teologiczny niesie ze sobą opowieść o mędrcach, którzy przybyli prowadzeni przez gwiazdę
Plus Minus
Infantylne opowiadanie o Bożym Narodzeniu to znak rozpoznawczy polskiego Kościoła
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama