Słabo z pracą w drugim półroczu. Nadzieja w dużych firmach

Biznes ostrożny, choć w dobrej kondycji

Widoczna ostrożność w planach rekrutacyjnych wynika ze spadku optymizmu badanych przedsiębiorstw. Odsetek tych, które dostrzegają oznaki wzrostu gospodarczego, zmalał do 15 proc. - czyli o 7 pkt. proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2025 roku i o 11 pkt proc. w porównaniu z drugim półroczem 2024 r.

Jednocześnie rekordowa grupa badanych przedsiębiorstw ocenia swoją kondycję finansową jako dobrą lub bardzo dobrą – obecnie jest to 78 proc. – najwięcej od ponad dekady. Najlepiej mówią o niej duże firmy mające powyżej 250 pracowników: aż 91 proc. z nich jest w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji (wśród małych firm: 72 proc.). Duże firmy mają też najbardziej pozytywne prognozy sytuacji gospodarczej w kraju (32 proc. optymistów). Nic więc dziwnego, że to właśnie one najczęściej (45 proc.) zamierzają zwiększać liczbę pracowników i najrzadziej planują też cięcia kadrowe. To zaledwie 3 proc., choć w dużej firmie skala zwolnień może być też znacznie większa niż w MŚP.y

Rekordowa grupa badanych przedsiębiorstw ocenia swoją kondycję finansową jako dobrą lub bardzo dobrą – obecnie jest to 78 proc. – najwięcej od ponad dekady

Jak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ocenia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE), to nic dziwnego, że duże firmy bardziej optymistyczne oceniają własną sytuację i gospodarkę. Mają bowiem nie tylko większy potencjał (w tym większy kapitał), by absorbować negatywne szoki, ale są też w większym stopniu zdywersyfikowane rynkowo i geograficznie, co pomaga im sobie radzić w niepewnych czasach. W rezultacie są w lepszej pozycji, by móc wykorzystać okazje, w tym rosnący popyt konsumpcyjny.

Będzie trudniej o podwyżkę

Dzięki przewagom dużych firm, to ich pracownicy będą mieli w II połowie tego roku większe szanse na podwyżkę wynagrodzeń, którą planuje 16 proc. przedsiębiorstw z tej grupy. Jednak i tam widać, że ostrożne plany dotyczące zatrudnienia przekładają się na wstrzemięźliwość płacową pracodawców. Tym bardziej, że ten rok jest pierwszym od dwóch lat bez dwukrotnej ustawowej podwyżki płacy minimalnej, która w ostatnich dwóch lata zmuszała firmy do zwiększania osób na minimalnej stawce. Jak zaznacza Mateusz Żydek, w tej sytuacji część pracodawców dzieliła planowane na cały rok podwyżki wynagrodzeń na dwa etapy.

Teraz takich psychologicznych zabiegów raczej nie będzie – odsetek firm, które zapowiadają w II półroczu 2025 r. wzrost wynagrodzeń spadł do zaledwie 6 proc. (wobec 34 proc, w ostatnich dwóch latach) i w tym okresie jest to najmniejszy odsetek od 2009 roku. W dodatku planowany wzrost płac będzie skromny – najczęściej nie przekroczy 4 proc., przy czym 28 proc. firm ograniczy je do co najwyżej 2 proc.