Zygmunt Solorz odwołał synów z kluczowych firm

Protest prawnika

Inaczej niż dzień wcześniej w ZE PAK tym razem pojawiły się sprzeciwy do protokołów. Pełnomocnik Tobiasa Solorza, mec. Paweł Rymarz, zgłaszał je z uzasadnieniem, w którym kwestionował prawidłowość procedur prowadzących do zwołania zgromadzenia. Argumentował też, że uchwała o odwołaniu jego klienta zmierzała jedynie do jego pokrzywdzenia.

Teraz Liechtenstein

Zmiany we władzach spółek Solorza poprzedzają rozstrzygnięcie sporu w Liechtensteinie. O jego istnieniu poinformowała na przełomie września i października „Gazeta Wyborcza”.

W poniedziałek Paweł Rymarz przekazał nam stanowisko dzieci Zygmunta Solorza. Ich zdaniem w grupie doszło do sukcesji: na mocy oświadczenia notarialnego ojca z początku sierpnia br. przekazał im współkontrolę nad fundacjami Tivi Foundation i Solkomtel Foundation. To poprzez nie miliarder kontroluje Cyfrowy Polsat i ZE PAK. Ponieważ Zygmunt Solorz miał wycofać się z oświadczenia (uchylić od jego skutków) sąd w Liechtensteinie ma rozstrzygnąć, czy miał ku temu powód.

Scenariusze dla Polsatu

Sukcesja w grupie Solorza nie schodzi z łam mediów. – Telewizja Polsat to jeden z trzech największych podmiotów na rynku medialnym w Polsce, a zatem to, co dzieje się z jej aktywami ma znaczenie dla całej branży, dlatego obserwuję z uwagą to co dzieje się w całej grupie – mówi „Rz” prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.