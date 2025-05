Oszukują, by korzystać z TikToka

W związku z rozwojem mediów społecznościowych, obowiązuje unijna regulacja – Digital Service Act, która zakazuje dużym platformom, takim jak Facebook, YouTube czy TikTok, przyjmowania w poczet użytkowników dzieci do 13. roku życia i wyświetlania reklam osobom, które nie ukończyły 18 lat. Przypomnijmy, że zgodnie z kodeksem cywilnym osoby przed 13. rokiem życia nie mają tzw. zdolności do czynności prawnych. A do osiemnastki ich zdolność jest ograniczona, co oznacza, że jeśli kupią coś, na co opiekun się nie zgodził, sprzedawca musi przyjąć zwrot.

Mimo obowiązujących ograniczeń, dzieci i tak znajdują sposób, aby założyć konto na platformie w internecie. TikTok dezaktywuje w skali globalnej co kwartał 20 mln kont założonych przez nieuprawnionych, którzy często podają nieprawdziwą datę urodzenia, aby się zarejestrować.

- W Polsce wyłączamy kwartalnie 80-100 tys. kont – mówi Piotr Żaczko, menedżer ds. PR TikToka w Polsce. -TikTok jest aplikacją dostępną od 13 roku życia, co jest rynkowym standardem. Oprócz neutralnej bramki wiekowej nasi moderatorzy są szkoleni, żeby podczas pracy zwracać dodatkowo uwagę na kwestię wieku. Wychwytujemy też sygnały (słowa kluczowe, zachowania w serwisie) pozwalające przypuszczać, że konto może należeć do użytkownika niespełniającego dolnej granicy wieku – mówi Żaczko.

Zapewnia też, że platforma nie wyświetla użytkownikom do 18 roku życia reklam. Jest to wymóg obowiązującej w Unii Europejskiej regulacji (Digital Services Act). Teoretycznie można próbować docierać z reklamami do osób niepełnoletnich kierując kampanię np. do wszystkich użytkowników serwisu. – To jednak dużo mniej efektywne podejście. Obecnie coraz częściej ważniejszy dla firm jest bowiem nie zasięg kampanii, a to, do kogo faktycznie trafia – mówi.