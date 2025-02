Sądne dni w sporze o imperium Zygmunta Solorza

Część mediów zinterpretowała informację o kuratorze jako porażkę Zygmunta Solorza i dowód, że on i jego nowa żona – Justyna Kulka – tracą kontrolę nad imperium. Informacja trafiła do mediów z opóźnieniem w stosunku do decyzji sądu. Portal Onet.pl oraz Wyborcza.pl podały ją 10 grudnia. W tytule artykułu Onetu napisano, że sąd zablokował majątek miliardera. Notowania akcji Cyfrowego Polsatu zareagowały wtedy nerwowo, tracąc nawet 7 proc. na wartości.

Sam miliarder w rozesłanym przez służby PR oświadczeniu podkreślał, że już po powołaniu kuratora jako główny beneficjent fundacji otrzymał od TiVi Foundation dywidendę. Jak wysoką i w jakiej postaci – nie ujawniono.

Wygląda na to (choć nie znamy kuluarów), że kurator pełni swoistą rolę arbitra w kwestiach, które dzielą miliardera i dzieci, ale nie odmawia praw do czerpania pożytków założycielowi fundacji.

Jak do tej pory spór w rodzinie Zygmunta Solorza nie przekłada się też na decyzje dotyczące działalności czy wyników spółek należących do notowanych na giełdzie grup.

Dzieci Zygmunta Solorza bez posad w spółkach. Z jednym wyjątkiem

Co innego roszady personalne. W październiku ub.r. walne zgromadzenia akcjonariuszy ZE PAK i Cyfrowego Polsatu oraz licznych spółek zależnych (jak Netia czy Polkomtel) usunęły z rad nadzorczych synów Zygmunta Solorza oraz jego wieloletniego doradcę – mec. Jarosława Grzesiaka.

Synowie zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń do sądów w Poznaniu i w Warszawie. Piotr Żak pozostał natomiast prezesem Telewizji Polsat. Prezesa stacji powołuje bowiem TiVi Foundation.