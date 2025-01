Konflikt Izrael-Hamas. Drastycznie zaniżona liczba ofiar wojny w Gazie?

Ponadto naukowcy, analizując roczne wskaźniki śmiertelności w Strefie Gazy, wyliczyli, że kształtują się one na poziomie 39,3 na 1000 osób, co jest wskaźnikiem wyjątkowo wysokim, przewyższającym te, odnotowane podczas wcześniejszych konfliktów w tym regionie.

Naukowcy zastrzegają, że ich wyliczenia są najprawdopodobniej niedoszacowane. Skupiając się bowiem na ofiarach zmarłych w wyniku poważnych urazów spowodowanych działaniami wojennymi, nie uwzględniono zgonów niezwiązanych z urazami, wynikających z zakłóceń w świadczeniu usług zdrowotnych, braku bezpieczeństwa żywnościowego oraz warunków sanitarnych i braku wody.

Naukowcy domagają się natychmiastowych działań dyplomatycznych

Zespół badaczy we wnioskach do analizy podkreśla pilną potrzebę rozszerzonego dostępu pomocy humanitarnej do całej Strefy Gazy. Potrzebna jest też ochrona personelu medycznego, karetki pogotowia i stacjonarne placówki służby zdrowia, aby osoby poszkodowane mogły uzyskać szybką i odpowiednią opiekę, zmniejszając tym samym śmiertelność.

"Co ważniejsze, nasze ustalenia uzasadniają natychmiastowe inicjatywy dyplomatyczne w celu osiągnięcia natychmiastowego i trwałego zaprzestania działań wojennych oraz trwałego porozumienia, które obejmuje uwolnienie izraelskich zakładników i tysięcy palestyńskich cywilów uwięzionych przez Izrael" - czytamy w podsumowaniu. "Podobnie jak w innych sytuacjach, dochodzenie w sprawie potencjalnych popełnionych zbrodni wojennych wydaje się ważne dla potwierdzenia zasad sprawiedliwości i pociągnięcia sprawców ze wszystkich stron do odpowiedzialność" - dodano.