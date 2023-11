Śmierć Izabeli z Pszczyny. Śmiertelne błędy pracowników szpitala

Po ponad dwóch latach od śmierci 30-letniej pani Izabeli z Pszczyny Prokuratura Regionalna w Katowicach zakończyła śledztwo w tej sprawie. Trzech lekarzy, w tym ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego powiatowego Szpitala Joannitas w Pszczynie, którzy zajmowali się ciężarną kobietą, odpowie za nieumyślne spowodowanie jej śmierci, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenie jej pomocy (art. 162 i 165 kodeksu karnego).

Zdaniem prokuratury lekarze opiekujący się pacjentką postępowali niezgodnie ze sztuką lekarską w zakresie diagnostyki i terapii, czego skutkiem było obumarcie płodu i w konsekwencji śmierć pokrzywdzonej.

– Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia – mówi prok. Ireneusz Kunert, szef wydziału do spraw błędów w katowickiej prokuraturze.

Opinia biegłych i NFZ

Lekarze Andrzej P., Krzysztof P. i Michał M. nie przyznają się do winy, w składanych wyjaśnieniach utrzymują, że zrobili wszystko zgodnie z procedurami i wiedzą medyczną.

Przeczy temu m.in. kilkusetstronicowa opinia zespołu biegłych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, a także przeprowadzone kontrole: Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu (z karą 650 tys. zł) oraz rzecznika praw pacjenta, który uznał, że doszło do naruszenia praw pacjenta. W marcu tego roku dwóch lekarzy usłyszało również zarzuty od rzecznika odpowiedzialności zawodowej – naruszenia art. 4 o zawodzie lekarza i art. 8 kodeksu etyki lekarskiej.